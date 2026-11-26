عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعًا تنسيقيًا في إطار الاستعداد لتنفيذ حملات طرق الأبواب للتوعية بمخاطر «زواج الصفقة» ، بحضور الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس، وبمشاركة مقررات وأعضاء فروع المجلس بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي مستهل الاجتماع، نقلت الدكتورة نسرين البغدادي تحيات المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى مقررات وعضوات وأعضاء الفروع، معربة عن تقديرها للجهود المبذولة في تنفيذ أنشطة المجلس على أرض الواقع، ودور الفروع المحوري في الوصول إلى الفئات المستهدفة والتأثير الإيجابي في المجتمعات المحلية.

وأكدت الدكتورة نسرين البغدادي أن زواج الصفقة يمثل إحدى صور العنف ضد الفتيات و النساء ، حيث يقوم على تحقيق منفعة مادية، ويتم في كثير من الأحيان بصورة مؤقتة ومن خلال وسطاء يتقاضون عمولات، مما يعرض الفتيات للإكراه والاستغلال وسوء المعاملة والحرمان من التعليم، فضلًا عن المخاطر الصحية والنفسية والآثار السلبية على استقرار الأسرة.

وأوضحت أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الممارسات، من خلال استهداف القرى والمناطق التي تنتشر بها، والوصول إلى جميع أفراد الأسرة، سواء من خلال الزيارات المنزلية أو التجمعات المجتمعية بمراكز الشباب وغيرها.

كما شهد الاجتماع استعراض الرسائل التوعوية الموحدة المقرر استخدامها خلال الحملات، ومناقشة آليات التنفيذ والاستفادة من الخبرات الميدانية للفروع، مع التأكيد على أهمية رصد الملاحظات الميدانية وقياس أثر الحملات ومدى استيعاب الفئات المستهدفة للرسائل التوعوية.

وفي ختام الاجتماع، وجهت الدكتورة نسرين البغدادي الشكر والتقدير إلى مقررات وأعضاء الفروع على مشاركتهم الفعالة ومداخلاتهم، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق والتواصل خلال مراحل الإعداد والتنفيذ والمتابعة، بما يضمن تحقيق أهداف الحملة في حماية الفتيات والنساء وتعزيز استقرار الأسرة المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن حملة طرق الأبواب سوف يتم إطلاقها خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر حتى ١ ديسمبر فى جميع محافظات الجمهورية ، ويسبقها تدريب للرائدات على رسائل الحملة.