تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 26 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة قوية من المباريات في مختلف البطولات تتصدرها المواجهة المرتقبة التي تجمع طرابزون سبور التركي بقيادة النجم المصري محمد صلاح مع سسكا صوفيا البلغاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المؤتمر الأوروبي.

وتحظى مواجهة طرابزون باهتمام جماهيري كبير في ظل تألق محمد صلاح ورغبته في مواصلة تقديم عروضه القوية بقميص الفريق التركي كما تشهد منافسات اليوم مواجهة أخرى بارزة تجمع ميلان الإيطالي مع أولمبياكوس اليوناني في إطار مباريات الدوري الأوروبي.

وتتواصل الإثارة في البطولات الأوروبية بإقامة عدد من المواجهات القوية أبرزها لقاء يوفنتوس مع أومونيا نيقوسيا وكريستال بالاس أمام ريال سوسيداد إلى جانب مباريات مهمة في الدوري السعودي ومنافسات كأس العالم للناشئين.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو × بورنموث – 7:45 مساء – beIN Sports HD 3.

دينامو زغرب × باير ليفركوزن – 7:45 مساء – beIN Sports HD 6.

مارسيليا × ليفيسكي صوفيا – 7:45 مساء – beIN Sports HD 4.

أولمبياكوس × ميلان – 7:45 مساء – beIN Sports HD 1.

فيكتوريا بلزن × بنفيكا – 7:45 مساء – beIN Sports HD 8.

كريستال بالاس × ريال سوسيداد – 10 مساء – beIN Sports HD 3.

يوفنتوس × أومونيا نيقوسيا – 10 مساء – beIN Sports HD 2.

سندرلاند × ياجييلونيا بياليوستوك – 10 مساء – beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات دوري الأوروبي والقنوات الناقلة

أياكس × ثون – 7:45 مساء – beIN Sports HD 9.

برايتون × يونيفيرسيتاتيا كرايوفا – 7:45 مساء – beIN Sports HD 2.

هارتس × موناكو – 7:45 مساء – beIN Sports HD 5.

أيبيريا × خيتافي – 7:45 مساء – beIN Sports XTRA 1.

سسكا صوفيا × طرابزون سبور – 10 مساء – beIN Sports HD 1.

نوردشيلاند × باناثينايكوس – 10 مساء – beIN Sports XTRA 5.

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفتح × الرياض – 4:25 مساء.

أبها × الشباب – 5:05 مساء.

الفيصلي × الدرعية – 7:30 مساء.

مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين

نيوزيلندا × بلجيكا – 3 مساء.

فيتنام × مالي – 3 مساء.

جامايكا × كوت ديفوار – 4 مساء.

أوزبكستان × إيطاليا – 4 مساء.

الصين × فيجي – 5 مساء.

المغرب × إسبانيا – 5 مساء.

كرواتيا × كوبا – 6 مساء.

طاجيكستان × السنغال – 6 مساء.