تصدرت أسعار سبائك الذهب محركات البحث اليوم الخميس 26 نوفمبر، مع اتجاه عدد كبير من المواطنين للادخار في السبائك بدلا من المشغولات الذهبية، للهروب من المصنعية المرتفعة، خاصة بعد التراجع الذي سجلته أسعار الذهب اليوم، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 6,428 جنيها، وهو العيار الذي تصنع منه السبائك.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام اليوم: 6,428 جنيها

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام اليوم: 32,140 جنيها

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام اليوم: 64,280 جنيها

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام اليوم: 321,400 جنيها

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام اليوم: 642,800 جنيها

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 250 جرام اليوم: 1,607,000 جنيه

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

سعر جرام عيار 24 سجل اليوم: 6,428 جنيها

سعر جرام عيار 22 سجل اليوم: 5,893 جنيها

سعر جرام عيار 21 سجل اليوم: 5,625 جنيها



سعر جرام عيار 18 سجل اليوم: 4,821 جنيها

سعر جرام عيار 14 سجل اليوم: 3,750 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24 سجل اليوم: 199,933 جنيها

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرام عيار 21 سجل اليوم: 45,000 جنيه