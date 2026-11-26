ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس 26 نوفمبر أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المحلية، بعد موجة من الاستقرار في بداية التعاملات، ليواصل الصعود ويقترب من مستوى 55 جنيها مرة أخرى

وارتفع الدولار في مستهل التعاملات بنحو 14 قرشا، حيث سجل في البنك المركزي المصري 54.63 جنيه للشراء و54.73 جنيه للبيع، وسط تفاوت واضح في أسعار الشراء والبيع بين البنوك الحكومية والخاصة، حيث سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر 54.78 جنيه للشراء و54.88 جنيه للبيع، بينما تصدر بنك كريدي أجريكول قائمة الأعلى سعرا، وسجل البنك العقاري المصري العربي أقل سعر.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل متابعة الأسواق لتحركات العملة الأمريكية عالميا، بعد أن سجل مؤشر الدولار نحو 103.7 نقطة، مع ترقب المستثمرين لتطورات الاقتصاد الأمريكي وتوقعات السياسة النقدية.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول اليوم: 54.82 جنيه للشراء، و54.92 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي HSBC اليوم: 54.818 جنيه للشراء، و54.922 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم: 54.81 جنيه للشراء، و54.91 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم: 54.80 جنيه للشراء، و54.90 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في بنك البركة اليوم: 54.80 جنيه للشراء، و54.90 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم: 54.78 جنيه للشراء، و54.88 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم: 54.78 جنيه للشراء، و54.88 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم: 54.76 جنيه للشراء، و54.86 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK اليوم: 54.74 جنيه للشراء، و54.84 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي اليوم: 54.74 جنيه للشراء، و54.84 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم: 54.74 جنيه للشراء، و54.84 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم: 54.71 جنيه للشراء، و54.81 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم: 54.70 جنيه للشراء، و54.80 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في بنك QNB الأهلي اليوم: 54.62 جنيه للشراء، و54.72 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي اليوم: 54.60 جنيه للشراء، و54.70 جنيه للبيع