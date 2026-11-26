انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الخميس بعد الارتفاع الحاد الذي سجلته في الجلسة السابقة، في ظل استمرار المخاوف بشأن الإمدادات بعد إعلان جماعة الحوثي اليمنية استهداف ​أكبر مصفاة نفط في السعودية وقول إيران إن ناقلتين اصطدمتا بألغام في مضيق هرمز.

وتراجعت العقود ‌الآجلة لخام برنت 82 سنتا، أو 0.87 بالمئة، إلى 93.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 0939 بتوقيت جرينتش، وفقاً لرويترز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا، أو 0.42 بالمئة، إلى 83.33 دولار للبرميل

ولن تكون هناك تسوية لعقود خام غرب تكساس الوسيط ​اليوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.



وقال تاماس فارجا، المحلل لدى بي.في.إم أويل ​أسوشيتس، "من المرجح أن يضع فائض المعروض المتوقع في الأشهر والفصول المقبلة، والتضخم العنيد الذي ⁠يجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة وبالتالي يقوي الدولار، سقفا لأي محاولة لدفع الأسعار إلى مستويات ​أعلى بشكل ملحوظ".

وأضاف "يبدو أن نطاق التداول الجديد يتراوح من 88 إلى 97 دولارا، على أساس خام برنت".

وارتفع خام ​برنت عند التسوية 3.5 بالمئة في الجلسة السابقة، وزاد خام غرب تكساس الوسيط اثنين بالمئة بعد أن أعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران عن مهاجمة مصفاة رأس تنورة النفطية في السعودية والحي المالي في الرياض.

وتشكل المصفاة، وهي الأكبر في المملكة، جزءا ​من مجمع يضم أيضا محطة تصدير رئيسية للخام السعودي، ويتوقع المحللون أن تؤدي أحدث هجمات الحوثيين المبلغ ​عنها إلى زيادة علاوة المخاطر الجيوسياسية للنفط. ولم ترد الحكومة السعودية وشركة أرامكو، عملاق النفط الحكومي، بعد على طلبات للتعليق.

وتعطلت حركة ‌الشحن عبر ⁠مضيق هرمز بسبب الصراع الدائر في المنطقة، لكن إمدادات النفط آخذة في التعافي وتقترب من مستويات ما قبل الحرب.

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن بيان للجيش الإيراني أن ناقلة نفط اصطدمت بلغم بحري واشتعلت فيها النيران في "منطقة غير مصرح بها" بالمضيق أمس الأربعاء.

وجاء هذا التقرير بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن ​ناقلتي نفط اصطدمتا بألغام ​ووقعت بهما انفجارات في ⁠المضيق أمس.

وقال دانيال هاينز المحلل في إيه.إن.زد "اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط ينذر بوقف التعافي الذي شهدته تدفقات النفط في الأسابيع القليلة الماضية. ارتفعت صادرات النفط الخام ​من الخليج الأسبوع الماضي، لكنها تظل في اتجاه الهبوط".



ويعقد وزراء تحالف أوبك+ ​سلسلة من الاجتماعات ⁠في 29 نوفمبر تشرين الثاني لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لعام 2027، في ظل تحد لتحقيق التوازن في الإنتاج بعد انسحاب الإمارات من التحالف ومن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ووسط ضغوط من العراق وقازاخستان لرفع تقديرات قدراتهما ⁠الإنتاجية.

وفي ​الولايات المتحدة، قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط ارتفعت 1.1 ​مليون برميل إلى 418.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر تشرين الثاني مما منح الدعم للأسعار بعدما توقع المحللون زيادة ​1.5 مليون برميل.