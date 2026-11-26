تلقت غرفة عمليات حي الزهور، بمحافظة بورسعيد من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بنشوب حريق.

الوالي : استجابة فورية للطوارئ و غرفة عمليات الحي تعمل على مدار ٢٤ ساعة

وأكد فوزي الوالي رئيس رئيس حي الزهور ببورسعيد، انه تمكن رجال الحماية المدنية ، من السيطرة على الحريق ، مشيرا إلى أنه بمجرد ورود البلاغ بنشوب حريق بالمقابر القديمة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

وأضاف فوزي الوالي أنه تبين بعد الفحص نشوب النيران في مخلفات الزرع بجوار السور، مما أدى إلى تصاعد الأدخنة، ونجح رجال الحماية المدنية في اخماد النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

وإشار رئيس حي الزهور إلى أن غرفة عمليات الحي تعمل على مدار ال٢٤ ساعة في يقظة تامة ، وعلى تواصل دائم بالشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بديوان عام المحافظة، وفور ورود اي حادث او بلاغ بحالة طوارئ يتم التحرك فورا واتخاذ الإجراءات اللازمة.