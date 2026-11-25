واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد جهودها الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة والتصدي للمخالفات التي تمس صحة المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وبتابعة محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، و أماني مسعد صقر، وكيل المديرية.

وفي هذا الإطار، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد حملة رقابية وتفتيشية مكبرة بنطاق حي المناخ، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري وحي المناخ، للمرور على عدد من المطاعم والمخابز الإفرنجية ومحال بيع الزيوت والدهانات، بمنطقة العاشر من رمضان وشارعي كسري والأمين، لمراجعة الاشتراطات الصحية والتموينية والبيئية، والتأكد من سلامة المنتجات والالتزام بالضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية.

بالتعاون مع الطب البيطري وحي المناخ.. ضبط مخالفات تمس سلامة الغذاء بمنطقة العاشر من رمضان

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، جاءت أبرزها تحرير 3 محاضر بشأن لحوم بإجمالي 13 كجم، لوجود لحوم في حالة إحلال وتعفن و تحرير محضر بشأن 25 كجم من المخبوزات المشكلة، بإجمالي 85 علبة، لمخالفة البيانات بالاضافة الى تحرير محضر لتشغيل عمالة دون الحصول على شهادات صحية و تحرير محضر لعدم الإعلان عن أسعار المأكولات.

الإجراءات القانونية:

تم التحفظ على كميات اللحوم والمخبوزات المشار إليها، تمهيدًا لعرضها على النيابة المختصة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة

وأكدت الأجهزة الرقابية استمرار الحملات المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وعدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين أو المساس بحقوقهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين.