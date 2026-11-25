حذر فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من أن استمرار الهجمات والسياسات والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين يشير إلى تزايد خطر ارتكاب المزيد من الفظائع في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، معربًا عن قلقه البالغ إزاء الطابع المنهجي والمتزايد للانتهاكات التي تُرتكب في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف في بيان اليوم /الأربعاء/ أن مكتبه حذر مرارًا وتكرارًا من أن الإجراءات الإسرائيلية تشكل تهديدًا حقيقيًا لوجود الفلسطينيين كجماعة، كما أن الأحداث التي شهدتها الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الماضية تزيد من المخاوف بشأن هذا الخطر في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكن لم يتم الالتفات إلى هذه التحذيرات، ولا تزال الفظائع تتكرر، فما زال المدنيون يُقتلون، بينما هُجّر مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا، في حين يشير مسؤولون إسرائيليون كبار إلى نيتهم جعل هذا التهجير دائمًا.

وأعرب تورك عن قلقه البالغ إزاء استمرار عمليات القتل غير القانونية في غزة، حتى بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في العام الماضي، وحصر سكان غزة في مساحة تتقلص باستمرار، بالإضافة إلى استمرار الحصار والإغلاق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع، مما يحرم الفلسطينيين من مقومات البقاء الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والمأوى. وذكّر حركة حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة بالتزاماتها بحماية المدنيين واحترام حظر الإعدام بإجراءات موجزة والاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، فضلًا عن احترام سلامة واستقلالية العاملين في المجال الإنساني والعمليات الإنسانية.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أشار تورك إلى وجود مساعٍ عنيفة وممنهجة لاستبدال المجتمعات الفلسطينية بمستوطنين إسرائيليين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصال هذه الأراضي بطريقة تقوض أي آفاق لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا في المستقبل. ولفت إلى أن ممثلي الحكومة الإسرائيلية على أعلى المستويات أوضحوا مرارًا وتكرارًا سياسات الضم والتطهير العرقي والعقاب الجماعي في الضفة الغربية، كما أن التحريض على الكراهية وارتكاب انتهاكات ترقى إلى مستوى الفظائع — كجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وحتى الإبادة الجماعية — قد بلغ مستويات مروعة في مختلف قطاعات المجتمع.

وأكد المفوض الأممي أنه تقع على عاتق جميع الدول مسؤولية التحرك فورًا لمنع وقوع المزيد من الفظائع ضد الفلسطينيين، كما يجب إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وينبغي على جميع الدول دعم عمل المحاكم الدولية في هذا الصدد.