شهدت قرية مشال التابعة لمركز بسيون بـ محافظة الغربية، واقعة مأساوية هزت أرجاء القرية، بعدما أقدم شاب على قتل والده وإصابة والدته وزوجته بطعنات متفرقة باستخدام سلاح أبيض، إثر خلافات ومشادة أسرية داخل منزل العائلة.

وأسفرت الواقعة عن وفاة الأب وإصابة السيدتين، وسط حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي الذين سارعوا إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية والتدخل لمساعدة الضحايا.

الأب المجني عليه

تفاصيل الجريمة الأسرية بقرية مشال

وأثارت الواقعة حالة من الغضب والحزن بين أهالي القرية، خاصة أن الضحايا من أفراد أسرة واحدة، فيما تحركت الأجهزة الأمنية فور تلقي البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق التي بدأت مباشرة إجراءاتها لكشف ملابسات الجريمة.

قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة بمركز بسيون بمحافظة الغربية، حبس شاب عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإنهاء حياة والده وإصابة والدته وزوجته بطعنات متفرقة، خلال مشاجرة نشبت داخل منزل الأسرة بقرية مشال، بسبب خلافات أسرية.

المتهم

بداية الواقعة وبلاغ الأجهزة الأمنية

وكان ضباط مباحث مركز شرطة بسيون تمكنوا من ضبط المتهم، عقب اتهامه بقتل والده وإصابة والدته وزوجته، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل تاجر خضروات على يد نجله، وإصابة اثنين آخرين من أفراد الأسرة بقرية مشال التابعة لدائرة المركز.

تفاصيل الجريمة والتحريات الأمنية

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة بسيون إلى موقع الحادث، وبدأت في فحص البلاغ وجمع المعلومات، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهم.

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم أقدم على إنهاء حياة والده، ويدعى «عصام بكير»، ويبلغ من العمر 52 عاما، ويعمل تاجر خضروات، بعدما سدد له عدة طعنات في مناطق متفرقة من جسده، شملت الصدر والبطن والرقبة.

كما أسفرت الواقعة عن إصابة والدته، وتدعى «كريمة مبروك»، وتبلغ من العمر 58 عاما، بجرح نافذ في الصدر، إلى جانب إصابة زوجته، وتدعى «مروة خليفة»، وتبلغ من العمر 31 عاما، بجرح نافذ في الصدر والبطن، وذلك خلال المشاجرة العائلية التي وقعت داخل منزل الأسرة.

نقل المصابتين وجثمان الأب إلى المستشفى

وعقب وقوع الحادث، جرى نقل السيدتين المصابتين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، فيما نُقل جثمان الأب إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف جهات التحقيق.

وفي السياق ذاته، كلفت جهات التحقيق إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول ظروف وملابسات الواقعة، للوقوف على تفاصيلها وأسبابها، فيما تم تحرير المحضر اللازم، ومباشرة التحقيقات مع المتهم.