أرقام تكشف واقعًا صحيًا يستدعي الانتباه، وتحذيرات تدق ناقوس الخطر بشأن صحة ملايين المصريين.. ففي الوقت الذي تتصدر فيه أمراض القلب قائمة أسباب الوفاة في مصر بنسبة تجاوزت 52%، يعاني نحو 30% من المواطنين البالغين من ارتفاع ضغط الدم، الذي يُعرف بالقاتل الصامت، بسبب خطورته وعدم ظهور أعراض واضحة لدى كثير من المصابين، وهو ما يفتح الباب أمام مضاعفات صحية قد تهدد الحياة إذا لم يتم اكتشافه والتعامل معه مبكرًا.

وكشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عام 2025 أظهرت تصدر أمراض القلب قائمة أسباب الوفاة في مصر بنسبة 52.2%، وهو ما يعكس حجم التحديات الصحية المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأهمية التوعية بطرق الوقاية والكشف المبكر.

وأضاف جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن أمراض الجهاز التنفسي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 9.9%، فيما سجلت الوفيات الناتجة عن الأورام والسرطان نحو 7.1%، بينما بلغت نسبة الوفيات بسبب أمراض الغدد الصماء والتغذية والتمثيل الغذائي 4.4%.

وأوضح أن أمراض الجهاز الهضمي سجلت 3.5% من إجمالي الوفيات، وأمراض الجهاز البولي والتناسلي 3%، فيما بلغت نسبة الوفيات الناتجة عن التشوهات الخلقية 1.6%، وحالات فترة ما حول الولادة 0.9%، والأمراض المعدية والطفيلية 0.7%.

30% من المصريين يعانون من ارتفاع ضغط الدم

وفي تحذير جديد، كشف العميد السابق لمعهد القلب القومي أن نحو 30% من المواطنين المصريين البالغين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، مشيرًا إلى أن النسبة ترتفع في العواصم والمدن الكبرى، بينما تنخفض إلى نحو 26% في المحافظات البعيدة والضواحي الأكثر هدوءًا والأقل تلوثًا.

وأكد أن ارتفاع ضغط الدم يُعرف باسم «القاتل الصامت»، نظرًا لأن كثيرًا من المصابين به لا يشعرون بأعراض واضحة، وهو ما يجعل اكتشافه في مراحل مبكرة أمرًا بالغ الأهمية، محذرًا من تجاهل قياس الضغط والاعتماد على الشعور بالراحة للاطمئنان على مستوياته.

المخللات واللحوم المصنعة.. أطعمة ترفع ضغط الدم

وحذر جمال شعبان من بعض العادات الغذائية التي قد تؤثر سلبًا على مستويات ضغط الدم، موضحًا أن الإفراط في تناول الخبز والكميات الكبيرة من النشويات قد يضر بالصحة، كما نبه إلى خطورة المشروبات المحفوظة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم.

وأشار إلى أن المخللات واللحوم المصنعة من أبرز الأطعمة الغنية بالملح والصوديوم، والتي قد تسهم في ارتفاع ضغط الدم، مطالبًا المواطنين بالحد من تناولها والاهتمام بنظام غذائي صحي ومتوازن.

مضاعفات خطيرة تهدد القلب والمخ

وأوضح العميد السابق لمعهد القلب القومي أن ارتفاع ضغط الدم يمثل خطرًا كبيرًا على القلب والأوعية الدموية، إذ قد يتسبب في تلف الشرايين وتصلبها، ويرفع احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، فضلًا عن مضاعفات صحية خطيرة قد تهدد حياة المصابين.

وشدد جمال شعبان على أهمية قياس ضغط الدم بصورة دورية، وعدم انتظار ظهور الأعراض لاكتشاف الإصابة، مع ضرورة الالتزام بالعلاج الموصوف طبيًا، وتقليل استهلاك الملح والأطعمة المصنعة، واتباع نمط حياة صحي، مؤكدًا أن الوقاية والكشف المبكر يمثلان خط الدفاع الأول للحد من مخاطر أمراض القلب.