أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم دعم شامل لأوكرانيا، بدءا من تمويل المستشفيات والمدارس وصولا إلى توفير الطائرات المسيرة والصواريخ الاعتراضية، مشيرة إلى أنه في هذا السياق، اقترح الاتحاد آلية تمويل جديدة بقيمة 45 مليار يورو لدعم أوكرانيا في عام 2027.

جاءت تصريحات رئيسة فون دير لاين خلال جلسة نقاش عامة في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، حيث أوضحت أن احتياجات أوكرانيا المالية لعام 2026 قد تمت تغطيتها بالفعل، لكن البلاد ستواجه عجزا في التمويل يبلغ نحو 70 مليار يورو في العام التالي.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن أوروبا قدمت لأوكرانيا أكثر من 235 مليار يورو منذ بدء الحرب الروسية الشامل. وأشارت إلى أن وراء هذا الرقم "أشخاصا حقيقيين وحياة واقعية"، مستشهدة بمدرسة بالقرب من كييف، كانت قد تضررت ثم أُعيد بناؤها بدعم أوروبي.

وقالت فون دير لاين: "إن دعمنا المالي يتيح للمستشفيات الاستمرار في العمل ويضمن تقديم الخدمات العامة، كما توفر مساعداتنا العسكرية طائرات مسيرة وصواريخ اعتراضية لحماية أرواح الأوكرانيين".

وستوفر "أداة دعم أوكرانيا"، التي تم اقتراحها الأسبوع الماضي، مبلغ 45 مليار يورو في عام 2027، وهو ما يغطي ثلثي الاحتياجات المالية لأوكرانيا. وتتضمن هذه الحزمة 20 مليار يورو كدعم للميزانية و25 مليار يورو كمساعدات عسكرية. ومن المتوقع أن يأتي التمويل المتبقي من شركاء دوليين، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي بالتنسيق معهم لسد هذه الفجوة.