أعلنت جامعة بنها تنظيم مجموعة من المسابقات الإبداعية والتوعوية لطلابها، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام، وذلك تحت شعار "جامعة بنها ضد الفساد.. النزاهة مسؤوليتنا"، في إطار جهود الجامعة لنشر ثقافة النزاهة والشفافية وتعزيز وعي الطلاب بمخاطر الفساد وأهمية التصدي له.



وأكدت الجامعة أن تنظيم المسابقات يأتي انطلاقا من دورها التنويري والتربوي في بناء وعي طلابي قادر على مواجهة مظاهر الفساد، وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والمسؤولية واحترام القانون، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمع يسوده العدل والشفافية.



وتتضمن المسابقات خمسة مجالات إبداعية تتيح للطلاب التعبير عن أفكارهم ورؤيتهم في مواجهة الفساد، وتشمل أفضل مقال، وأفضل قصة قصيرة، وأفضل مبادرة طلابية، وأفضل فيديو قصير، وأفضل تصميم جرافيكي.

وخصصت الجامعة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل مسابقة، بواقع 2000 جنيه للمركز الأول، و1500 جنيه للمركز الثاني، و1000 جنيه للمركز الثالث، تشجيعًا للطلاب على المشاركة وتقديم أعمال إبداعية ومبادرات تسهم في نشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد.



وحددت الجامعة يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2026 موعدًا نهائيًا لتسليم الأعمال المشاركة، وذلك بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.



وتقام المسابقات تحت إشراف الدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة بنها، وإبراهيم عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.



ودعت جامعة بنها طلابها إلى المشاركة في المسابقات وتقديم أفكارهم وإبداعاتهم، مؤكدة أن ترسيخ بيئة جامعية قائمة على النزاهة والشفافية مسؤولية مشتركة، وأن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في نشر ثقافة مكافحة الفساد وتعزيز قيمها داخل المجتمع.