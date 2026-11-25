بدأت بنوك عالمية وآسيوية كبرى مراجعات واسعة لمحافظ تمويل مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا، عقب تشديد الولايات المتحدة القيود على تصدير الرقائق الإلكترونية المتقدمة، في خطوة تستهدف التأكد من عدم استخدام هذه المنشآت لتمكين الشركات الصينية من الوصول بصورة غير مباشرة إلى التكنولوجيا الأمريكية المحظورة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية أن بنوك "سيتي جروب" و"ستاندرد تشارترد"، إلى جانب بنوك سنغافورية كبرى، بينها "دي بي إس" و"أو سي بي سي" و"يو أو بي"، بدأت مطالبة عملائها في سنغافورة وماليزيا ودول أخرى بالمنطقة بتقديم إفصاحات إضافية عن المستخدمين النهائيين للرقائق المتقدمة، وإثبات التزامهم بقواعد الرقابة الأمريكية على الصادرات.

وأوضحت أن المراجعات تركز بصورة خاصة على الشركات التي تمتلك معالجات متطورة وتؤجر قدراتها الحاسوبية لجهات أخرى، والمعروفة بشركات الحوسبة السحابية الناشئة، إلى جانب صناديق الاستثمار المباشر التي تضطلع بدور رئيسي في تمويل مشروعات مراكز البيانات بالمنطقة.

وقالت بولين هو، مسؤولة الائتمان المصرفي للشركات في بنك "أو سي بي سي"، إن البنك تواصل مع عملائه لتقييم تداعيات القواعد الجديدة، مشيرة إلى أنه لا يتوقع حاليًا مخاطر جوهرية، نظرًا إلى أن غالبية تمويلاته في قطاع مراكز البيانات موجهة إلى شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.

من جانبها، أكدت سلطة النقد في سنغافورة ضرورة استمرار المؤسسات المالية في تقييم المخاطر المرتبطة بأنشطتها واستثماراتها، فيما أعلن بنك "دي بي إس" مواصلة دعم مشروعات مراكز البيانات مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المحلية والدولية.

وفي ماليزيا، بدأ بنك "ماي بنك"، وهو أكبر البنوك المحلية، مراجعة محفظته التمويلية لتحديد تأثير القيود الأمريكية على عملائه واحتياجاتهم التمويلية، وسط مخاوف من تراجع الاستثمارات المرتبطة بالشركات الصينية.

وتلزم القواعد الأمريكية المشددة مشغلي مراكز البيانات في سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند بالحصول على تراخيص لشراء الرقائق الأمريكية المتقدمة، بهدف منع إعادة توجيه قدراتها الحاسوبية إلى الصين عبر دول وسيطة.

وحذر محللون من أن تشديد الرقابة قد يؤدي إلى إبطاء تمويل بعض المشروعات وزيادة مخاطر القروض القائمة، خصوصًا إذا تبين عدم التزام العملاء بشروط التمويل أو القيود التنظيمية الجديدة.

وكانت بنوك قد علقت العمل على قرض بقيمة 480 مليون دولار لتمويل رقائق من شركة "إنفيديا" مخصصة للاستخدام من جانب شركة "بايت دانس" الصينية، في مؤشر على تأثير القيود الجديدة في تدفقات التمويل إلى قطاع الذكاء الاصطناعي.

وأكد رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونج أن بلاده لا تتولى تنفيذ ضوابط التصدير الأمريكية، لكنها لن تسمح باستخدام أراضيها للتحايل عليها، مشددًا على استعداد الحكومة للتعاون مع السلطات الأمريكية واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي انتهاكات للقوانين المحلية.