

يعتقد كثيرون ان علاج مشاكل الجيوب الأنفية، يعتمد على الأدوية والبخاخات فقط في حين أن الأطعمة والمشروبات تلعب دور كبير في تخفيف الأعراض أو تفاقمها.

ووفقا لما أورده موقع WebMD فإن الممرات الأنفية الملتهبة تكون حساسة للغاية تجاه ما يدخل إلى الجسم.



​ شوربة الدجاج الدافئة



​ليست مجرد تقليد شعبي، بل أثبتت الدراسات أن شوربة الدجاج الدافئة تساعد بفعالية في فتح الممرات الأنفية وتقليل الاحتقان بشكل أفضل من السوائل الساخنة العادية، فضلاً عن امتلاكها خصائص مضادة للالتهاب تخفف من أعراض التعب.



الأطعمة الحارة



​التأثير: تحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين، والتي أثبتت الدراسات قدرتها على المساعدة في تنظيف الممرات الأنفية المسدودة ومنح شعور سريع بالارتياح من الرأس الثقيل والاحتقان.



الزنجبيل الطازج



​ تناول كوب من شاي الزنجبيل الدافئ يساعد على تخفيف الاحتقان وتهدئة الحلق الملتهب، كما تشير بعض الأبحاث إلى أن الجذور الحارة للزنجبيل تمتلك خصائص وقائية تسهم في تقوية الجهاز المناعي.



الثوم



​ يحتوي الثوم على مركبات كيميائية طبيعية تساعد الجسم على مقاومة العدوى الفيروسية والبكتيرية التي قد تصيب الجيوب الأنفية، مما يجعله إضافة ممتازة للأطعمة أثناء فترة المرض.



الحمضيات الغنية بفيتامين سي



​التأثير: مثل البرتقال، الليمون، والليمون الأخضر، تناولها يساعد في دعم وظائف الخلايا المناعية وتقليل حدة الالتهابات المرتبطة باحتقان الرأس.

شائعات وحقائق حول منتجات الألبان

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يعتقد الكثيرون أن تناول الحليب، الجبن، أو الآيس كريم يزيد من إفراز المخاط ويجب تجنبه تماماً عند الإصابة باحتقان الأنف.

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