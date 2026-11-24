​أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إعلان رقم (9) لسنة 2026، وذلك للتعيين بالوظائف العامة وحاجتها لتعيين 2666 فنيًا من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، بالدرجة الرابعة على المجموعة النوعية الفنية الهندسية المساعدة بالمحافظات الموضحة على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

​وتشمل الوظائف المطلوبة في الإعلان التخصصات التالية:



​فني صيانة وتجديدات سكة

​فني مزلقان

​فني مناورة

​صراف تذاكر

​فني ميكانيكا

​فني كهرباء

​فني حركة وبلوك

​فني إشارات

​مشرف قطار

​مساعد قائد قطار

​فني براد

​فني لحام

​شروط التقديم في مسابقة السكة الحديد 2026

​اشترطت الهيئة فيمن يتقدم للوظائف المعلن عنها توافر عدد من الضوابط والشروط، وهي:

​أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.

​أن يكون حسن السيرة، حسن السمعة.

​ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

​ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

​ألا يزيد سن المتقدم عن (30) عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

​أن يكون المتقدم للوظيفة من الذكور فقط نظرًا لطبيعة العمل.

​أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتوائم مع طبيعة العمل في إحدى التخصصات الآتية (ميكانيكا أو كهرباء) بالنسبة لوظائف (مساعد قائد قطار - فني مناورة - فني براد - فني حركة وبلوك - فني إشارات - فني مزلقان - فني صيانة وتجديدات سكة).

​أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتوائم مع طبيعة العمل تخصص كهرباء بالنسبة لوظيفة (فني كهرباء) وتخصص ميكانيكا بالنسبة لوظيفة (فني ميكانيكا) وتخصص لحام بالنسبة لوظيفة (فني لحام).

​أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل فني متوسط أو فوق متوسط يتوائم مع طبيعة العمل بالنسبة لوظائف (مشرف قطار - صراف تذاكر).

​سيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.

​اجتياز الامتحانات والتدريبات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

​اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

​يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

​يلتزم المتقدم عند الحضور للامتحان بسداد مبلغ مقداره (30) جنيه رسوم أداء الامتحان بالإضافة إلى مبلغ مقداره (200) جنيه نظير تسهيل إجراءات التقديم والخدمات المصاحبة لذلك نقدًا أو من خلال البطاقات البنكية.

​المستندات المطلوبة ورابط التقديم

​يلتزم المتقدم بإحضار المستندات التالية في اليوم المحدد للامتحان:

​أصل وصورة بطاقة الرقم القومي (سارية) الوجهين.

​أصل وصورة المؤهل الدراسي.

​أصل وصورة الموقف من الخدمة العسكرية.

​أصل وصورة بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

​ويتم التقديم للإعلان إلكترونيًا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية، اعتبارًا من 29 / 11 / 2026 وحتى 13 / 12 / 2026، عبر الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?WorkType=1