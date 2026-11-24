شهد طريق أبو سمبل / أسوان البرى حادث مأساوى نتيجة تصادم سيارتين مما أسفر عن مصرع وإصابة 17 شخصا.

ونستعرض القصة الكاملة لتفاصيل هذا الحادث حيث وكان قد لقي 10 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرون نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على طريق أبوسمبل / أسوان.

وكانت قد تلقت الجهات المختصة إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالقرب من الكيلو 110 بطريق أبوسمبل / أسوان مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصداقة بأسوان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما يجري التعامل مع تداعيات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وضمت قائمة المتوفين كلا من زغلول.ص.ع 52 سنة، من محافظة القليوبية، ومحمد. ر. ب 29 سنة، من محافظة الأقصر، وأحمد. م. أ 35 سنة، من محافظة أسيوط، ومحمد .ح.ا 30 سنة، من محافظة الفيوم، ومحمد .أ.ع 28 سنة، من محافظة الغربية، ومحمد .ا.س 29 سنة، من محافظة أسيوط، وأحمد .ع.ح 25 سنة، من دشنا بمحافظة قنا، ومحمد .ع.ع 30 سنة، من محافظة أسيوط، وعبد الحميد .م.ع 29 سنة، من محافظة البحيرة، وإبراهيم .أ.م 28 سنة، من نصر النوبة بمحافظة أسوان.

فيما شملت قائمة المصابين كلا من محمد. م. ع 32 سنة، مصاب بجرح في الساق اليسرى وكدمات، وعبد الناصر.س.غ 27 سنة، مصاب بكدمات بالجسم، وحسن. أ. ق 20 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود. ص. ك 35 سنة، مصاب بكسور في الضلوع، وعوض الله. ج. ع 26 سنة، اشتباه نزيف داخلي وكدمات، وحسن. ع. ح 32 سنة، في حالة غيبوبة، ومالك. و. ز 6 سنوات، مصاب بجرح قطعي في فروة الرأس.

وأضافت البيانات أنه جرى تقديم الإسعافات والعلاج لمصابين اثنين في موقع الحادث، بعد رفضهما التوجه إلى المستشفى، بينما جرى نقل باقي المصابين إلى مستشفى الصداقة بأسوان لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

حادث

واطمأن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالكيلو 110 بطريق أسوان / أبو سمبل البري، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين.

نقل المصابين للمستشفى وتقديم الرعاية الطبية

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة، فيما جرى نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة العمومية تحت تصرف الجهات المختصة.

توجيهات المحافظ بمتابعة الحالات وإنهاء إجراءات تسليم الجثامين

ووجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين بمستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة، مع المتابعة المستمرة لحالاتهم وتوفير الإمكانيات اللازمة لحين تماثلهم للشفاء.

كما كلف محافظ أسوان بسرعة إنهاء إجراءات تسليم جثامين المتوفين إلى ذويهم، مقدماً خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

تنسيق مستمر للتعامل مع تداعيات الحادث

وشدد المهندس عمرو لاشين على سرعة التعامل مع الحوادث الطارئة، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان نقل المصابين إلى المستشفيات المتخصصة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، مع متابعة أي مستجدات على مدار الساعة.