اطمأن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بالكيلو 110 بطريق أسوان / أبو سمبل البري، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين.

نقل المصابين للمستشفى وتقديم الرعاية الطبية

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة، فيما جرى نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة العمومية تحت تصرف الجهات المختصة.

توجيهات المحافظ بمتابعة الحالات وإنهاء إجراءات تسليم الجثامين

ووجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين بمستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة، مع المتابعة المستمرة لحالاتهم وتوفير الإمكانيات اللازمة لحين تماثلهم للشفاء.

كما كلف محافظ أسوان بسرعة إنهاء إجراءات تسليم جثامين المتوفين إلى ذويهم، مقدماً خالص تعازيه لأسر الضحايا، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

تنسيق مستمر للتعامل مع تداعيات الحادث

وشدد المهندس عمرو لاشين على سرعة التعامل مع الحوادث الطارئة، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان نقل المصابين إلى المستشفيات المتخصصة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، مع متابعة أي مستجدات على مدار الساعة.

محافظ أسوان يتابع تداعيات الحادث ويوجه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، وسرعة إنهاء إجراءات تسليم جثامين المتوفين لذويهم.