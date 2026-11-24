أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المساواة والتأهب وإدارة الأزمات، الحاجة لحبيب، أن قطاع غزة لا يشهد تعافيا، بل يكافح من أجل البقاء، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتقييد وصول المساعدات، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر من العام الماضي.

وقالت لحبيب، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي بشأن الوضع الإنساني في غزة، إن أحد موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قُتل اليوم، وأصيب ثلاثة آخرون جراء ضربة إسرائيلية، مشيرة إلى أن غزة أصبحت المكان الأكثر دموية للعاملين في مجال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة منذ تأسيس المنظمة.

وأضافت أن أكثر من 1600 شخص قُتلوا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، فيما لا تزال الضربات تستهدف المناطق المأهولة بالسكان، ويواصل الأطفال التعرض للقتل والإصابة والصدمات النفسية.

وحذرت من أن الحديث عن «التعافي» قد يعطي انطباعا مضللا بانتهاء الأزمة الإنسانية، مؤكدة أن الأوضاع لا تزال بالغة السوء والخطورة، وأن النزوح مستمر على نطاق واسع.

وأوضحت أن المجاعة التي أُعلنت العام الماضي رُفعت، لكن هذا التقدم لا يزال هشا ويعتمد بالكامل على المساعدات الإنسانية، فيما تتحمل الفئات الأكثر ضعفا، خصوصا الأطفال والنساء والفتيات وكبار السن وذوي الإعاقة، العبء الأكبر من الأزمة.

وأشارت إلى تدمير أو تضرر المنازل والمستشفيات والمدارس وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، مع تدهور الأوضاع الصحية ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وقالت إن القيود المفروضة على المعابر تعرقل دخول العاملين في المجال الإنساني وتحركهم داخل القطاع، مضيفة أن بعض الإمدادات الإنسانية الأساسية لا يُسمح بدخولها حاليا إلا يوما واحدا أسبوعيا، بسبب تصنيفها ضمن المواد «ذات الاستخدام المزدوج»، الذي وصفته بأنه تعسفي وينبغي أن يستند إلى معايير واضحة ومتوقعة.

وأكدت أن العالم لا يعاني نقصا في التمويل أو الإمدادات الإنسانية، وإنما تكمن المشكلة في عدم القدرة على إيصالها إلى غزة.

ولفتت إلى أن العاصفة الشتوية الأولى تسببت في غمر أكثر من 70 ألف خيمة بالمياه وتضرر مراكز الإيواء وتعطل الخدمات الأساسية، ما أثر على أكثر من 220 ألف شخص، مشيرة إلى وفاة أشخاص، بينهم أطفال، بسبب انخفاض حرارة الجسم.

وأضافت أن أكثر من 150 ألف خيمة اشترتها منظمات إنسانية ودول أعضاء لا تزال خارج القطاع، رغم توافر الموارد واستعداد المنظمات لإيصالها إلى الأسر النازحة.

وشددت لحبيب على أن معالجة الأزمة لا تتعلق بقدرات المنظمات الإنسانية، بل تتطلب تغييرا في السياسات الإسرائيلية، مؤكدة أن ضمان وصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع يمثل التزاما بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى دعوة مشتركة أصدرتها 53 دولة ومنظمة دولية، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، للمطالبة بضمان وصول المساعدات إلى القطاع.

وطالبت إسرائيل بفتح جميع المعابر، ورفع القيود المفروضة على الإمدادات الأساسية، بما فيها المواد المصنفة ضمن الاستخدام المزدوج، وضمان سلامة عمل المنظمات الإنسانية وحماية المدنيين واحترام وقف إطلاق النار والقانون الدولي الإنساني.

وفيما يتعلق بدور الاتحاد الأوروبي، قالت إن بعثة الاتحاد المعنية بالسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة عند معبر رفح مستعدة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إذا طُلب منها ذلك.

وأضافت أن المفوضية الأوروبية أكدت تقديم أكثر من 217 مليون يورو مساعدات إنسانية لفلسطين خلال عام 2026، فضلا عن مواصلة تسهيل عمليات الإجلاء الطبي إلى الدول الأعضاء وتيسير نقل الإمدادات الإنسانية عبر آلية «ريليف إي يو» (ReliefEU).

وأكدت أن التمويل وحده لا يكفي لإنقاذ الأرواح إذا مُنعت المساعدات من الوصول إلى مستحقيها، داعية أوروبا إلى توحيد موقفها ومطالبة السلطات الإسرائيلية بفتح المجال أمام العمل الإنساني وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي.

واختتمت بالقول إن وراء كل رقم إنسانا ينتظر الغذاء أو الرعاية الطبية أو مأوى يحميه من البرد، مشددة على أن مسؤولية المجتمع الدولي لا تقتصر على تخفيف المعاناة، بل تشمل المطالبة بتغيير الظروف التي تؤدي إلى استمرارها.