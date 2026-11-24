في مشهد مليء بالفخر والسعادة، جنت أسرة الأستاذ محمد علي ثمار سنوات طويلة من التعب والاجتهاد، بعدما احتفلت بتخرج نجلها الثالث الدكتور علاء من كلية الطب البشري، لتكتمل فرحة الوالدين برؤية أبنائهما الثلاثة أطباء، في إنجاز عائلي يجسد رحلة طويلة من الكفاح والصبر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من الاحتفال، الذي شهدته مدينة الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وسط أجواء من السعادة والفخر بهذه المناسبة، التي لم تكن مجرد احتفال بتخرج أحد الأبناء، بل تتويجًا لحلم عاشه الأب والأم لسنوات، منذ بداية رحلتهما مع أبنائهما في مراحل التعليم المختلفة، وصولًا إلى تحقيق هذا الإنجاز العلمي.

وتحولت فرحة الأسرة إلى حالة من السعادة والاعتزاز، بعدما أصبح الأبناء الثلاثة أطباء، ليحصد الوالدان ثمار سنوات من السهر والتعب والتضحيات، ويشاهدا حلمهما يتحقق أمام أعينهما.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القصة المتداولة، وتداولوا صور الاحتفال مصحوبة برسائل التهنئة والإشادة برحلة الكفاح التي انتهت بتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدين أن تخرج ثلاثة أبناء في كلية الطب يمثل مصدر فخر واعتزاز لوالديهم.

كما انهالت الدعوات للأطباء الثلاثة بمزيد من النجاح والتوفيق في حياتهم المهنية، وأن يكونوا سببًا في تخفيف آلام المرضى ونفع الناس بعلمهم، فيما تمنى المتابعون للأب والأم دوام الصحة والسعادة، وأن ينعما دائمًا بفرحة نجاح أبنائهما.