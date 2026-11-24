وجهت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوي، بالعمل على تذليل أي معوقات والالتزام بالمعايير الفنية في تنفيذ مشروع 111 عمارة بإجمالي 2664 وحدة بالحي الإماراتي جنوب محافظة بورسعيد، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحدودي الدخل"، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في توفير سكن ملائم للمواطنين.

وذكرت المحافظة في بيان لها اليوم /الثلاثاء/، أن ذلك جاء خلال جولتها التفقدية للمشروع برفقة المحافظ ، إبراهيم أبو ليمون، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية به ، وذلك في حضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومهندس وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والوفد المرافق من وزارة الاسكان، و أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وأشار البيان إلى أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على الإطلاع على التجهيزات المختلفة، والموقف الخاص بطرح الوحدات، بما يسهم في إتاحة المزيد من الفرص السكنية للمواطنين المستحقين، حيث استمعت وزيرة الإسكان ومحافظ بورسعيد إلى شرح تفصيلي عن المشروع، الذي يُعد أحد مشروعات الإسكان لمحدودي الدخل.

و أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية المتابعة الميدانية لمشروعات الإسكان، والوقوف على مستوى التنفيذ وجودة الأعمال، والتأكد من جاهزية الوحدات وفقًا للمواصفات المقررة، مع سرعة الانتهاء من الإجراءات المرتبطة بالطرح، بما يتيح استفادة المواطنين من الوحدات السكنية.

ومن جانبه، شدد إبراهيم أبو ليمون، على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، ومواصلة التنسيق الكامل مع وزارة الإسكان والجهات المعنية لدفع معدلات العمل وتذليل أي معوقات، مع المتابعة الدورية لمختلف مراحل التنفيذ، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروع وتسليم الوحدات السكنية للمستحقين، وتحقيق تطلعات أبناء بورسعيد الذين ينتظرون هذا المشروع منذ سنوات.

وأشاد المحافظ بجهود أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دفع وتيرة العمل بمشروعات الإسكان و التنسيق مع المحافظة ووزارة الإسكان في هذا الملف الحيوي .