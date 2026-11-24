أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه لعبة GTA 7، مع المطالبة بحجبها، على خلفية ما تضمنه محتواها من مشاهد ومضامين وصفها مسؤولون بأنها غير أخلاقية، وسط تحذيرات من تأثيراتها المحتملة على الأطفال والمراهقين.

أحمد بدوي يحذر من محتوى اللعبة ومخاطر الذكاء الاصطناعي

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللعبة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتضمن محتويات ومشاهد تستدعي التدخل، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية الأطفال والنشء من المخاطر المرتبطة بالألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

انتشار اللعبة يثير مخاوف برلمانية

وأشار بدوي إلى أن اللعبة التي نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية انتشرت في عدد من الدول العربية، موضحًا أن عدد مرات تحميلها لم يتجاوز مليون مرة، بحسب ما ذكره.

15 ساعة أمام اللعبة يوميًا.. تحذيرات من تداعيات الاستخدام المفرط

وحذر رئيس لجنة الاتصالات من الإفراط في ممارسة اللعبة، لافتًا إلى أن بعض المستخدمين يقضون أكثر من 15 ساعة يوميًا في اللعب، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على حياتهم اليومية وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المختلفة.

واستشهد بدوي بتجارب شهدتها بعض الولايات الأمريكية في التعامل مع مخاطر الألعاب الإلكترونية، مؤكدًا أهمية التحرك لمواجهة المحتويات التي قد تؤثر على الأطفال والنشء، وتعزيز سبل حمايتهم في الفضاء الرقمي.