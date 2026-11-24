منحت وزارة المالية؛ عددًا من التيسيرات الضريبية للمنشآت الصناعية والإنتاجية، وتعديلات على قواعد تعليق ضريبة الآلات والمعدات، إلى جانب تسهيل إجراءات رد الأرصدة الدائنة للمشروعات الصغيرة.

جاء بقرار وزير المالية أحمد كجوك؛ والصادر في الجريدة الرسمية برقم 639 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة،و الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017،

مزايا القيمة المضافة

ونص القرار على استبدال بعض أحكام مواد اللائحة التنفيذية، شملت المواد أرقام 4، و8 بند 1، و34 مكررًا، و37 الفقرة الأولى بند 2، بالإضافة إلى البند 28 من المادة 78 ثانيًا.

وحدد القرار سعر ضريبة القيمة المضافة العام بنسبة 13% اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون وحتى 30 يونيو 2017، وبنسبة 14% اعتبارًا من أول يوليو 2017.

كما أخضع الآلات والمعدات والأجهزة الطبية والأجهزة المستخدمة في الأغراض الطبية، سواء المستوردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية، لضريبة بسعر 5%، بشرط اقتصار استخدامها على أغراض الإنتاج السلعي أو الخدمي، وفقًا لقرار يصدر من وزير المالية.

واستثنى القرار الأتوبيسات وسيارات الركوب من هذه المعاملة، لتخضع للسعر العام للضريبة أو فئات ضريبة الجدول أو كليهما، بحسب الأحوال.

وشملت المعاملة الضريبية خطوط الإنتاج الكاملة بجميع مشتملاتها، حتى في حالة ورودها مجزأة، بينما تخضع أجزاء الآلات والمعدات والأجهزة الطبية وقطع الغيار للسعر العام للضريبة.

تعليق ضريبة الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي

وتضمنت التعديلات تنظيم تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية، بما فيها خطوط الإنتاج الكاملة، سواء كانت مستوردة أو مشتراة من السوق المحلية، لاستخدامها في الإنتاج الصناعي بالمصانع والوحدات الإنتاجية.

واشترط القرار تقديم المنتج الصناعي مستندًا معتمدًا من الجهة الفنية المختصة إلى مصلحة الجمارك أو مصلحة الضرائب، يثبت تخصيص المعدات والآلات للاستخدام في النشاط الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية.

وفي حالة استيراد المعدات بغرض الاتجار، حدد القرار المستندات المطلوبة، وتشمل مستندًا صادرًا من الجهة الفنية المختصة، أو أمر التوريد الصادر من المنتج الصناعي للمستورد والمعتمد من الجهة المختصة، بما يثبت استخدام المعدات في النشاط الصناعي المرخص به، بالإضافة إلى شهادة تسجيل المنتج الصناعي أو البطاقة الضريبية.

وأكد القرار أن تعليق الضريبة يكون باسم المنتج الصناعي، لمدة عام واحد تبدأ من تاريخ الإفراج الجمركي عن الآلات والمعدات أو شرائها من السوق المحلية.

وبالنسبة إلى خطوط الإنتاج التي يتم توريدها مفككة أو على شحنات مجزأة، يبدأ احتساب مدة التعليق من تاريخ شراء آخر جزء من السوق المحلية أو الإفراج الجمركي عن آخر شحنة.

مد فترة تعليق الضريبة لمدة تصل إلى 3 سنوات إضافية

وأجاز القرار لمصلحة الضرائب مد فترة تعليق أداء الضريبة لأسباب مبررة، بعد موافقة رئيس المصلحة أو من يفوضه، على ألا يتجاوز إجمالي مدد التمديد الإضافية 3 سنوات.

كما نص على إعفاء السلع محل تعليق الضريبة حال ثبوت استخدامها في الإنتاج الصناعي خلال المدة المحددة، مع إلزام المنتج الصناعي بتقديم تعهد معتمد بصحة توقيعه من البنك، بسداد قيمة الضريبة المعلقة والضريبة الإضافية حال استحقاقهما.

ومنح القرار رئيس مصلحة الضرائب صلاحية إصدار القواعد والإجراءات المنظمة لمد فترة تعليق أداء الضريبة.

تيسيرات جديدة لرد الأرصدة الدائنة للمشروعات الصغيرة

وشملت تعديلات وزارة المالية قواعد رد الأرصدة الدائنة لضريبة القيمة المضافة، حيث عدل القرار البند الثاني من الفقرة الأولى للمادة 37، ليشمل الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من 4 فترات ضريبية متتالية.

واستثنى القرار المشروعات الخاضعة للقانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، إذ أتاح لها طلب رد الرصيد الدائن بعد مرور أكثر من 3 أشهر.

وبحسب التعديلات، يتقدم المسجل بطلب كتابي أو إلكتروني يحدد فيه قيمة الرصيد الدائن المطلوب رده، مرفقًا به المستندات المؤيدة للطلب، على أن يتم رد المبلغ بعد مراجعة المستندات والتحقق من صحتها.

وتستهدف التعديلات تطوير القواعد المنظمة لضريبة القيمة المضافة، وتيسير الإجراءات أمام المصانع والمنشآت الإنتاجية، من خلال تنظيم تعليق الضريبة على المعدات والآلات المستخدمة في التصنيع، إلى جانب تسهيل استرداد الأرصدة الدائنة للمشروعات الصغيرة.