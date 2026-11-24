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أكدت وزارة الخارجية السنغافورية اليوم الثلاثاء احترام بلادها لحكم محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جامبيا ضد ميانمار بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وذكرت الوزارة، في بيان:- أن سنغافورة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الأوضاع الأمنية والإنسانية في ميانمار، بما في ذلك معاناة أقلية الروهينجا واللاجئين والنازحين داخليًا.

وجددت سنغافورة تأكيد التزامها بسيادة القانون الدولي والتسوية السلمية للنزاعات، مشيرة إلى أنها تدرس التداعيات المترتبة على حكم محكمة العدل الدولية.

كما أعادت الوزارة التأكيد على موقف سنغافورة الداعي منذ فترة طويلة إلى تهيئة الظروف اللازمة لضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم بصورة آمنة وطوعية تحفظ كرامتهم.

وأضافت أيضًا أن سنغافورة- بالتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وشركائها الدوليين- مستعدة لمواصلة تقديم الدعم لتلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين، بحسب البيان.