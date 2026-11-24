في تصعيد أمني جديد تشهده العاصمة السعودية الرياض، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تعرض أحد أبراج المركز المالي لهجوم وصفه بالإرهابي، في واقعة هي الثانية التي تستهدف البرج نفسه خلال أقل من أسبوع.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن أحد أبراج المركز المالي تعرض لهجوم إرهابي، مؤكدا أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع موقع الحادث، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الهجوم أو حجم الأضرار.

وبحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، فقد تحركت سيارات تابعة لإدارة المركز المالي داخل المنطقة، وأطلقت تحذيرات عبر مكبرات الصوت، دعت خلالها الموجودين إلى الاحتماء واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من تعرض البرج نفسه لهجوم يوم الخميس الماضي، تبنته جماعة الحوثيين في اليمن، وأسفر حينها عن تحطم نوافذ في عدد من طوابق البرج، إلى جانب أضرار مادية في مبانٍ مجاورة، دون تسجيل إصابات.

ويُعد المركز المالي في الرياض أحد أبرز المراكز الاقتصادية بالمملكة، ويضم مقار مؤسسات مالية كبرى، من بينها المقر الرئيسي لصندوق الاستثمارات العامة والبورصة السعودية، ويصل ارتفاع أحد أبراجه إلى نحو 385 مترا، ويتكون من 80 طابقا.

وتثير عودة استهداف المركز المالي تساؤلات بشأن تطورات المشهد الأمني في المنطقة، وانعكاسات التصعيد على المنشآت الاقتصادية والحيوية في السعودية.

