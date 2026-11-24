بين تراجعات الأسعار وترقب موجة جديدة من الارتفاعات، يعيش سوق الذهب حالة من الترقب والحذر، وسط تساؤلات المواطنين حول الوقت المناسب للشراء والبيع، ومدى استمرار الانخفاضات التي شهدها المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتباط تحركات الذهب بالتوترات السياسية والاقتصادية العالمية.

وفي الوقت الذي يعتقد فيه البعض أن ارتفاع أسعار الذهب يمثل مكسبًا كبيرًا للتجار، كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الارتفاعات المتتالية ليست بالضرورة في صالح التجار، بل إن انخفاض الأسعار قد يكون فرصة لتنشيط حركة البيع والشراء وزيادة إقبال المواطنين على اقتناء المشغولات الذهبية.

انخفاض الذهب قد ينعش حركة البيع والشراء

وأوضح ميلاد، خلال لقائه عبر قناة «صدى البلد»، أن استفادة تجار الذهب ترتبط بصورة أكبر بزيادة حجم المبيعات، خاصة أن الأرباح تعتمد على القيمة المضافة والمصنعية المصاحبة للمنتجات الذهبية، وليس فقط على ارتفاع سعر جرام الذهب.

الذهب

وأشار إلى أن استمرار العوامل الضاغطة على أسعار المعدن الأصفر ليس أمرًا مضمونًا، متوقعًا حدوث تغيرات في المؤثرات الحالية قد تعيد تشكيل اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن قطاع الذهب يتطلع إلى انتعاش حركة الشراء، لافتًا إلى أن الأسعار شهدت تحركات متقاربة بين مختلف أنواع الذهب خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

الذهب ملاذ للادخار طويل الأجل

الذهب

وتطرق رئيس شعبة الذهب إلى أهمية الاستثمار والادخار على المدى الطويل، مؤكدًا أن زيادة وعي المواطنين بأهمية الادخار دفعت الكثيرين إلى إعادة النظر في المشغولات الذهبية باعتبارها إحدى الوسائل التي يمكن الاحتفاظ بها لفترات طويلة.

لماذا تراجعت أسعار الذهب؟

وطمأن الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، المواطنين بشأن موجة التراجع التي شهدتها أسعار الذهب والمعادن النفيسة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الانخفاضات الحالية ترتبط بالتطورات الجيوسياسية والاضطرابات العالمية، ومتوقعًا عودة الأسعار إلى الارتفاع حال انتهاء الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأوضح بدرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، أن التراجعات لم تقتصر على الذهب وحده، بل امتدت إلى المعادن والمحاصيل الزراعية والأوراق المالية، مشيرًا إلى تأثر الأسواق بصورة واضحة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية.

وأضاف أن بيع روسيا نحو 18 طنًا من الذهب لتوفير احتياجاتها المرتبطة بالحرب، إلى جانب تحركات إيران وبعض الدول الأخرى، ساهم في زيادة المعروض والضغط على الأسعار، لافتًا إلى أن الذهب سجل تراجعًا بنحو 10% خلال الأسبوع الماضي.

هل يعود الذهب للارتفاع في 2027؟

وأكد الخبير الاقتصادي أن سوق الذهب المصرية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأسعار العالمية، وأن أي تغيرات في الأسواق الدولية تنعكس بصورة مباشرة على الأسعار المحلية.

وأشار بدرة إلى أن بداية عام 2027 قد تشهد مؤشرات إيجابية لأسعار الذهب، في ظل توقعات بحدوث تغيرات في المشهد السياسي الأمريكي، موضحًا أن عودة الأسعار إلى الصعود ستكون تدريجية وليست مفاجئة، وقد يمتد التحسن إلى مختلف المعادن.

وبين احتمالات استمرار التراجع وتوقعات العودة إلى الارتفاع، يبقى الذهب رهينًا للتطورات الاقتصادية والسياسية العالمية، فيما تترقب الأسواق المحلية اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة، وسط آمال بعودة النشاط إلى حركة البيع والشراء.