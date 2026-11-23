تبتكر أكبر شركات التكنولوجيا أساليب جديدة لاقتراض مئات المليارات من الدولارات التي تحتاجها لتمويل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، في ظل ضخامة احتياجاتها التمويلية وتعقّد الحصول على هذا الحجم من الديون من خلال أدوات الاقتراض التقليدية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أنه من الأمثلة على ذلك أنه عندما باعت شركة "سبيس إكس" الأمريكية سندات بقيمة 32 مليار دولار الأسبوع الماضي للمساعدة في تمويل شراء الرقائق، ضمن صفقة تمويل أكبر، لم تلجأ الشركة إلى إصدار سندات شركات تقليدية، وبدلًا من ذلك أنشأت كيانًا ذا غرض خاص يتولى شراء الرقائق وتأجيرها للشركة، ثم يصدر هذا الكيان سندات تشبه إلى حد كبير الأوراق المالية المدعومة بالأصول، مع احتفاظها في الوقت نفسه ببعض خصائص سندات الشركات.

وتستخدم شركات أخرى أساليب مشابهة، حيث لجأت شركة "أنثروبيك" الأمريكية إلى هيكل معقد للائتمان الخاص للحصول على تمويل بقيمة 35 مليار دولار يتيح لها الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة "جوجل"، كما استخدمت شركة "ميتا" تمويل المشروعات للحصول بصورة فعلية على 12.55 مليار دولار لتمويل مشروع مركز بيانات في ولاية تكساس الأمريكية، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج".

وتؤدي هذه الصفقات وظيفة مهمة بالنسبة إلى الشركات؛ إذ تتيح لها اقتراض مليارات الدولارات ربما كان من الصعب، أو حتى المستحيل، جمعها من خلال أدوات التمويل التقليدية، وكانت "أنثروبيك"، على سبيل المثال، شركة ناشئة لم تكن قد طرحت أسهمها للاكتتاب العام وقت إتمام التمويل، بينما تسعى "سبيس إكس" إلى الحفاظ على تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة.

لكن هذه الهياكل تؤدي في الوقت نفسه إلى طمس الحدود بين أسواق الديون المختلفة، إذ أصبح على المستثمرين في سندات الشركات ذات التصنيف الائتماني المرتفع دراسة تمويل المشروعات والأوراق المالية المدعومة بالأصول وغيرها من الصفقات المهيكلة التي ربما لم تكن تدخل ضمن استثماراتهم المعتادة.

وحتى الآن، أظهرت سوق المال الأمريكية شهية قوية تجاه هذه الديون، رغم تزايد المخاوف من وجود فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث وسّع المصرفيون المشرفون على صفقة "سبيس إكس" حجم الإصدار لتلبية الطلب القوي من المستثمرين، لكن المستثمرين طالبوا في المقابل بعائد أعلى لتعويضهم عن التعقيد الإضافي للصفقة؛ إذ بلغ العائد على شريحة بقيمة 25.2 مليار دولار من السندات التي باعتها الشركة يوم الخميس 8.259%، وهو مستوى يقترب من العوائد المعتادة في سوق السندات مرتفعة المخاطر.

ويتيح الاقتراض بهذه الطريقة لشركات التكنولوجيا الحصول على تصنيفات ائتمانية مرتفعة لتمويلاتها، فعلى سبيل المثال، حصلت السندات البالغة قيمتها 25.2 مليار دولار والصادرة عن الكيان التابع لـ"سبيس إكس" على تصنيف ضمن الفئة "أ"، ويسمح ذلك للشركات بالوصول إلى أحد أعمق مصادر رأس المال للشركات في العالم، وهو سوق سندات الشركات الأمريكية ذات التصنيف الاستثماري، الذي تبلغ قيمته 8.5 تريليون دولار.

ووفقًا لما نقلته "بلومبرج"، قال خبير الائتمان هيميش لاد: "إن حجم الأموال المتاحة في سوق سندات الشركات أكبر بكثير، واحتياجات تمويل الذكاء الاصطناعي ضخمة للغاية لدرجة أنها تحتاج إلى الوصول إلى جميع أجزاء السوق، ومن الطبيعي أن تبدأ من الأسواق الأعمق".

إلا أن استخدام كيانات ذات غرض خاص وغيرها من الهياكل المماثلة يزيد من تعقيد الصفقات وقد يجعلها أكثر تكلفة، ويحتاج المستثمرون إلى تخصيص وقت أطول لفهم طبيعة هذه الهياكل، بما في ذلك كيفية تحرك التدفقات النقدية، وما الذي يمكن أن يسوء، وأي شركة تتحمل المسؤولية عن كل نوع من أنواع المخاطر والتعرضات.

وقال ديفيس هيبرت، المحلل المتخصص في قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات لدى شركة "كريديت سايتس": "إنه أمر جديد للغاية، لقد تلقينا الكثير من الأسئلة من العملاء حول مدى قوة عقد الإيجار، وهناك ببساطة أسئلة تبرز حول نوع جديد من الأوراق المالية".

وغالبًا لا تمانع الشركات التي تحصل على هذه التمويلات في دفع تكلفة إضافية، لأن العوائد المحتملة من مراكز البيانات مرتفعة للغاية، بما يجعل زيادة أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية أو نقطتين أمرًا قد لا يكون مؤثرًا بشكل جوهري في اقتصاديات المشروع، لكن إذا جاءت أرباح هذه المشروعات أقل من التوقعات، فإن كل نقطة مئوية إضافية من تكلفة الفائدة ستصبح مؤثرة.

وتتضمن صفقة "سبيس إكس" عددًا من الخصائص الأكثر شيوعًا في الأوراق المالية المدعومة بالأصول، فعلى سبيل المثال، تحدد وثائق الصفقة بعض حاملي السندات باعتبارهم "الفئة المسيطرة"، وهي خاصية تظهر بصورة أكثر شيوعًا في تمويل الأصول مقارنة بديون الشركات، كما أن استخدام كيان ذي غرض خاص يعني أن مشتري السندات يعتمدون بدرجة كبيرة على مدفوعات الإيجار والضمانات عند تقييم مخاطر الائتمان.

وفي الوقت نفسه، قد تجعل بعض الخصائص الأساسية للديون التعرض الاقتصادي للصفقة أقرب إلى صفقات تمويل الشركات؛ فالصفقة مبنية على عقد إيجار من نوع "الدفع مهما كانت الظروف"، وهو ما يلزم "سبيس إكس" بمواصلة سداد المدفوعات بغض النظر عما إذا كانت وحدات معالجة الرسومات قيد الاستخدام أم لا، ويعني ذلك أن الصفقة تعتمد أيضًا على الجدارة الائتمانية لـ"سبيس إكس"، ما يجعل طبيعة التعرض في بعض الجوانب أقرب إلى سندات الشركات.

وقد يكون استخدام هذا الهيكل قد جعل الصفقة أكثر صعوبة في استيعابها بالنسبة إلى بعض المستثمرين، وقالت خبيرة الاستثمار أياكو يوشيوكا: "هذا يمثل تحديًا ربما لبعض المتداولين أو المحللين التقليديين في مجال الائتمان أو السندات، فحسابات السندات تظل كما هي، ولذلك أعتقد أن هذا الجانب لم يتغير، لكن الهياكل والتعقيد يمثلان بالتأكيد الجزء الجديد".