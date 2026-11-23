كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

شبح الإقالة يطارد عموتة بعد الخسارة أمام بيراميدز

وأكد المصدر، أن الحسين عموتة أصبح يواجه شبح الرحيل عن القيادة الفنية للأهلي خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة الغضب التي أعقبت الهزيمة أمام بيراميدز، وتراجع نتائج الفريق في المسابقة المحلية.

وأضاف المصدر، أن هناك اتجاهًا لعقد اجتماع عاجل مع المدير الفني المغربي، بحضور عدد من مسؤولي النادي، لمناقشة أسباب الخسارة وتقييم أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب حسم الموقف النهائي بشأن مستقبل الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع حضور محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، بالإضافة إلى ياسين منصور، نائب رئيس النادي.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الغضب الجماهيري بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز، وهي النتيجة التي وسعت الفارق بين الفريقين إلى 7 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري، وزادت الضغوط على الجهاز الفني واللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تحدد نتائج الاجتماع ملامح مستقبل الحسين عموتة مع الأهلي، سواء باستمراره في منصبه أو اتخاذ قرار بشأن إجراء تغييرات على رأس القيادة الفنية للفريق.