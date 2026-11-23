أكد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، على دعم مصر للقيادة والحكومة والشعب العراقي، ولمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها العراق، مشيرًا إلى حرص مصر على استقرار العراق وأمنه، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن مصر تدرك أهمية استقرار العراق بالنسبة للمنطقة العربية.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعلي فالح الزيدي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة، مساء اليوم الاثنين، أعمال الدورة الرابعة من اللجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، بحضور وفديَ البلدين.

وبدأت أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة، بكلمة ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، استهلها بالترحيب برئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة علي الزيدي، والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء، وموجهًا التهنئة لرئيس الوزراء العراقي بمناسبة فوزه في الانتخابات الأخيرة، وما يمثله ذلك من ثقة في قيادته، وتقدير للخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية الرشيدة خلال الفترة الماضية لتعزيز مسيرة البناء المؤسسي للدولة العراقية، ودعم جهود الحكومة في الاضطلاع بمسئولياتها وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المنشود، بما يلبي تطلعات الشعب العراقي الشقيق.

وأعرب رئيس الوزراء ، عن تفاؤله بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية، وما تمتلكه قيادتها من خبرات اقتصادية ودولية، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية في مجالات الحوكمة، ومكافحة الفساد، والعمل على إعادة بناء وتقوية المؤسسات العراقية، وتعزيز قدرتها على إدارة شئون الدولة ومواردها.

وفي هذا السياق، أكد مدبولي حرص مصر على دعم هذه الجهود، معربًا عن تقديره للإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية في سبيل تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي والمؤسسي.

وأكد رئيس الوزراء ، أهمية انعقاد هذه الدورة في توقيت يشهد تطورًا في العلاقات السياسية ومسارات التعاون الاقتصادي بين مصر والعراق، وما تمثله من فرصة لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والبناء على ما تحقق من تقدم في العلاقات المشتركة خلال الفترة الماضية، مؤكدا حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية العراق الشقيقة خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات.

وشدد مدبولي ، على أن مصر تضع جميع إمكاناتها في خدمة تعزيز التعاون مع العراق، وتطلعها إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بما تقدمه الشركات المصرية من جهود ومشروعات داخل العراق، في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والزراعة والصناعة، وغيرها من المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، خالص الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي على ما تحظى به الجالية المصرية في العراق من رعاية واهتمام كريمين، مؤكدًا أن ذلك يعكس عمق وقوة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وتطرق رئيس الوزراء ، إلى الظروف الاقتصادية والإقليمية التي تمر بها المنطقة حاليًا، موضحا أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات؛ بما يتيح الاستفادة من القدرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

وحضر من الجانب المصري، الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود الشريف وزير العدل، والسفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير أحمد حسين خفاجي سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية العراق.

كما حضر من الجانب العراقي، الدكتور ليث هادي سيد الخزعلي نائب رئيس مجلس الوزراء، و فؤاد حسين وزير الخارجية، ونايف الشمري وزير الدفاع، والدكتور خالد شواني وزير العدل، ومصطفى نزار جمعة وزير التجارة، والسفير قحطان الجنابي سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية.