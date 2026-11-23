حرصت الفنانة الكبيرة شريهان، على توجيه رسالة دعم ومحبة للفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس”.

ونشرت شريهان، صورة رومانسية تجمع مي عمر ومحمد سامي داخل سيارة، وعلقت عليها قائلة: "اللهم أدم عليهم الحب والمودة والرحمة والنجاح والسعادة ورضا الله ورضا أهاليهم وحب وإحترام جميع الناس.. في وثاق الحب والمودة والنجاح والسعادة إلى يوم الدين بإذن الله تعالى ولو كره الحاقدون الحاسدون المنافقون.. حفظكما الله من كل سوء".

وأضافت شريهان، في تغريدتها، مع الإشارة إلى حسابيهما: "@directormohsami @MaiOmar" مع رمز قلب أبيض، في إشارة إلى محبتها الكبيرة لهما.

وقد نفى المخرج محمد سامي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صحة الشائعات المتداولة بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة مي عمر، مؤكدًا أنه لا توجد أي خلافات أو أزمات بينهما، وأن ما يتم تداوله بشأن الخيانة أو الطلاق لا أساس له من الصحة.

وتعد شريهان من أبرز الداعمين لمي عمر، حيث سبق وأن أشادت بها في أكثر من مناسبة، مؤكدة أنها تعتبرها ابنتها.