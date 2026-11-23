أشاد الإعلامي أحمد موسى بالزيارة التي أجراها علي الزيدي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، إلى القاهرة، مؤكدًا أهميتها في دفع العلاقات المصرية العراقية نحو مزيد من التعاون والتنسيق، وفتح آفاق جديدة للتقارب بين البلدين على مختلف المستويات.

وتناول موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، تفاصيل استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء العراقي، في أول زيارة رسمية له إلى مصر، والتي شهدت عقد مباحثات مشتركة بحضور وفدي البلدين، أعقبها مؤتمر صحفي لاستعراض أبرز الملفات التي تناولتها المباحثات.

وسلط الإعلامي الضوء على قرار إلغاء تأشيرات الدخول بين مصر والعراق، معتبرًا أنه خطوة مهمة من شأنها تسهيل حركة المواطنين وتعزيز التواصل المباشر بين الشعبين، فضلًا عن دعم العلاقات الاقتصادية والسياحية والتجارية خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب موسى عن اعتزازه بالشعب العراقي، مشيدًا بمواقفه ومشاعر المحبة والتقدير التي يحملها تجاه مصر، مؤكدًا عمق الروابط التاريخية والشعبية التي تجمع البلدين، وما تمثله من ركيزة أساسية لاستمرار التعاون المشترك.

كما أشار إلى حرص رئيس الوزراء العراقي على زيارة مشيخة الأزهر الشريف، ولقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في خطوة تعكس أهمية الدور الديني والعلمي للأزهر، ومكانته في تعزيز التواصل مع العراق ودول العالم الإسلامي.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أهمية البناء على نتائج الزيارة، بما يدعم العلاقات المصرية العراقية ويعزز المصالح المشتركة بين البلدين.