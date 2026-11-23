علق الإعلامي إبراهيم فايق على أداء الأهلي أمام بيراميدز، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب إبراهيم فايق، عبر حسابه على فيسبوك: "‏شوط أول.. طولا وعرضا.. شرقا وغربا.. بيراميدز مسيطر ومتفوق أداء ونتيجة.. أما الأهلي فلم يحضر أحد. ‏يا ترى ايه اللي بيحصل دلوقتي في اوضة لبس الأهلي بين الشوطين ؟!!".

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بيراميدز نتيجة الشوط الأول من مباراته أمام فريق الأهلي في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

بيراميدز يحسم الشوط الأول أمام الأهلي

جاء الهدف الأول للفريق السماوي عن طريق كريم حافظ من ركلة جزاء في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.

سفيان بنجديدة يقود الأهلي أمام بيراميدز.. وعاشور على الدكة

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي أمام بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:





حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف داري وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وعمر الساعي وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سفيان بنجديدة.