انتقد هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أداء الفريق الأحمر خلال الشوط الأول من مواجهة بيراميدز، معربًا عن استيائه الشديد من المستوى الذي ظهر به اللاعبون، بعدما انتهى الشوط الأول بتأخر الأهلي بهدف دون رد.

وقال هيثم عرابي إن الأهلي ظهر بشكل سيئ للغاية خلال أول 45 دقيقة، واصفًا المشهد بالمخزي وغير المتوقع، مؤكدًا أن الفريق لم يكن موجودًا داخل الملعب، وأن بيراميدز كان الأفضل على جميع المستويات.

وأضاف عرابي أنه يتمنى أن يظهر لاعبو الأهلي بشكل مختلف خلال الشوط الثاني، وأن تكون لديهم الروح والحماس والقدرة على تغيير الصورة والنتيجة، مشددًا على أن ما حدث في الشوط الأول لا يجب أن يتكرر.

واختتم مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي انتقاداته بالتأكيد على أن الأهلي أكبر من أن يظهر بهذا الشكل، مطالبًا اللاعبين بتقديم أداء يليق باسم النادي وجماهيره.