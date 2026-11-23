كشف الخبير التحيكمي محمد صلاح عبدالفتاح الأخطاء التى صاحبت مباراة الزمالك والجونة فى الدورى الممتاز.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على نظيره فريق الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال محمد صلاح عبدالفتاح فى لايف مباشر عبر موقع صدى البلد:

هدف عدي الدباغ الثاني هدف سليم وأهداف اللقاء الثلاثة سليم فى مباراة الزمالك والجونة.

أضاف: الخلل فى معيار صافرة محمود بسيوني حكم اللقاء في الحالة لمدافع الزمالك محمود حمدي الونش في الدقيقة 26 حيث قام بضرب لاعب الجونة فى الوجه ومحمود بسيوني تغاضى عن الإنذار وكان يستحق المخالفة.

تابع: في اللقطة بالدقيقة 34 محمود بسيوني تردد بعدما أشار باستمرار اللعب كان مترددا واحتسب المخالفة وقراره مخالفة على الونش لإفساده هجمة واعدة واحتسب

وكان يستحق الطرد

واصل : ولقطة أخرى نفس الحالة للونش واحتسبها مخالفة على لاعب الجونة وأشهر انذار

وقال محمد صلاح عبدالفتاح أيضا: إلغاء الهدف والتأخير من جانب سمير جمال مساعد الحكم فى أنها لعبة دقيقة ومساعد الحكم تأخر فى إشهار الراية.