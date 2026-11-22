يشهد العالم منذ أواخر التسعينيات وحتى الوقت الحاضر عودة وبائية متسارعة لحشرة بق الفراش. سجلت فرنسا إصابة نحو 10% من الأسر، وارتفعت البلاغات في المملكة المتحدة بنسبة 25% سنويًا.

أسباب العودة والانتشار العالمي

تتصدر المقاومة الجينية للمبيدات قائمة أسباب هذا الانتشار، حيث طوّرت الحشرات طفرات في مواقع الاستهداف وإنزيمات إزالة السموم ضد المبيدات الحشرية التقليدية. كما يساهم السفر الجوي الدولي والسياحة في نقل الحشرات عبر الأمتعة والملابس بين القارات خلال ساعات. يضاف إلى ذلك التوسع العمراني عالي الكثافة، وتجارة الأثاث المستعمل، والتغيرات المناخية التي تسرّع دورة تكاثر الحشرة وتقلل من مدة فقس البيض.

الأعراض السريرية للدغات

عند التغذية ليلاً، تحقن الحشرة لعابًا يحتوي على مواد مخدرة ومضادة للتخثر، مما يجعل اللدغة غير مؤلمة لحظتها. تظهر الأعراض لاحقًا على هيئة حطاطات حمراء مثيرة للحكة الشديدة في المناطق المكشوفة كالوجه والرقبة والذراعين، وغالبًا ما تصطف في خط مستقيم أو تجمعات ثلاثية مميزة. تختلف الاستجابة المناعية من شخص لآخر؛ فبينما لا يظهر أي رد فعل لدى البعض، يعاني آخرون من طفح جلدي حاد أو بثور فقاعية تستمر من أسبوع إلى أسبوعين، مصحوبة بأرق واضح نتيجة الحكة الليلية.

دورة التكاثر والنمو السريع

تعتمد حشرة بق الفراش في سرعة انتشارها على آلية تكاثر بيولوجية تُعرف بـ«التلقيح الصادم»، حيث يثقب الذكر جدار بطن الأنثى ليحقن الحيوانات المنوية مباشرة في تجويف جسمها، لتنتقل بعدها إلى مستودع تبقى فيه نشطة لأسابيع طويلة، مما يمكّن الأنثى الملقحة من تأسيس مستعمرة كاملة بمفردها. وبمجرد مصها للدم، تبدأ الأنثى في وضع ما بين بيضة واحدة إلى خمس بيضات يوميًا داخل الشقوق الضيقة، ليصل إجمالي إنتاجها طوال حياتها إلى ما بين 200 و500 بيضة دقيقة الحجم ومغلفة بمادة لزجة تثبتها بإحكام على الأسطح. يفقس هذا البيض خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 10 أيام في درجات الحرارة المعتدلة، لتخرج منه «حوريات» صغيرة شفافة تتحول للون الأحمر فور مصها للدم. وتمر الحورية بخمس مراحل نمو تستغرق من 3 إلى 5 أسابيع، وتشترط كل مرحلة الحصول على وجبة دم واحدة على الأقل لتنسلخ وتنتقل للطور الأكبر.

قدرة استثنائية على تحمل الجوع

يمتلك بق الفراش قدرة مذهلة على البقاء حيًا لفترات طويلة بدون وجبة دم. تستطيع الحشرة البالغة البقاء على قيد الحياة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر متواصلة دون طعام، بل وقد تمتد هذه المدة لتتجاوز العام الكامل في الأجواء الباردة.

رادار بيولوجي دقيق في الظلام

يعتمد بق الفراش في الوصول إلى الإنسان ليلاً على منظومة استشعار بيولوجية عالية الدقة تلتقط الإشارات الحيوية المنبعثة من الجسم أثناء النوم. خاصة غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملية التنفس؛ إذ تستشعره قرون استشعار الحشرة من مسافة تصل إلى متر ونصف تقريبًا. وبمجرد اقتراب الحشرة، توجهها حرارة الجسم الدافئة نحو المناطق المكشوفة من الجلد الغنية بالشعيرات الدموية، بالتوازي مع استجابتها للروائح الكيميائية والمركبات العضوية الموجودة في عرق الإنسان وإفرازات بشرته (مثل حمض اللاكتيك والأمونيا). كما تلعب رائحة الفيرومونات التي تفرزها حشرات البق الأخرى دورًا محوريًا في جذب بقية الأفراد.

المضاعفات الصحية والنفسية

رغم عدم ثبوت نقل بق الفراش للأمراض المعدية للإنسان، فإن مضاعفاته السريرية تظل مؤثرة. يؤدي الخدش المستمر للدغات إلى عدوى بكتيرية ثانوية في الجلد والتهاب النسيج الخلوي، وقد تتطور حالات نادرة إلى صدمة تحسسية جهازية. غالبًا مايصاب المتضررون باضطرابات القلق، والأرق المزمن، ورهاب الحشرات.

استراتيجيات الوقاية والمكافحة الحديثة

تشمل الوقاية الفعالة تغليف المراتب بأغطية عازلة محكمة الإغلاق، وفحص الأثاث المستعمل وأمتعة السفر بدقة قبل إدخالها للمنزل. وعند الإصابة، يُعد العلاج الحراري (غسل المفارش وتجفيفها عند 60 درجة مئوية أو استخدام البخار الجاف) والتجميد عند -20 درجة مئوية لمدة ساعتين الوسيلة الأضمن للقضاء على الحشرات وبيوضها، مع سد الشقوق الجدارية لتقليل مخابئها. أكدت وزارة الصحة والسكان عدم صدور أي توصيات بغلق المدارس أو تنفيذ أعمال رش مبيدات، على خلفية ما أُثير بشأن وجود حشرات في بعض المنشآت التعليمية.