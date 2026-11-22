أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين عدة طرق لاستخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد خلال عام 2026، سواء من خلال مكاتب الأحوال المدنية أو المراكز النموذجية الموجودة في عدد من المراكز التجارية، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الطلب إلكترونيًا من المنزل عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو منصة مصر الرقمية، مع توفير خيارات متعددة لسرعة استلام البطاقة تبدأ من 15 يوما في الاستمارة العادية، وتصل إلى 24 ساعة في الاستمارة الخاصة، بينما تتيح بعض الخدمات المميزة استلامها خلال مدة قد تصل إلى 30 دقيقة أو بصورة فورية وفقًا لنوع الخدمة والمركز المقدم لها.

وتعد بطاقة الرقم القومي من أهم المستندات الرسمية التي يحتاج إليها المواطن في مختلف تعاملاته اليومية، إذ تستخدم في إنجاز الإجراءات داخل المصالح الحكومية والتعامل مع البنوك، بالإضافة إلى العديد من الخدمات والمعاملات التي تتطلب إثبات الشخصية، وهو ما يجعل استخراج بدل فاقد أمرا ضروريا عند فقدان البطاقة الأصلية.

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وتتنوع خدمات استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد بين الاستمارات التقليدية والخدمات العاجلة والمميزة، وتختلف الرسوم وفقا لنوع الاستمارة والمدة المحددة لاستلام البطاقة، بما يتيح للمواطن اختيار الطريقة المناسبة لاحتياجاته.

ما أسرع طريقة لاستخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد في 2026؟

تختلف سرعة استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد وفقا لنوع الخدمة التي يختارها المواطن، حيث توفر مكاتب الأحوال المدنية استمارات تتيح استلام البطاقة خلال 24 ساعة، بينما تقدم بعض المراكز النموذجية خدمات أكثر سرعة من خلال فئات VIP إكسبريس والخدمة الفورية.

وتأتي الاستمارة الخاصة ضمن الخيارات التي تتيح استخراج البطاقة خلال 24 ساعة مقابل 175 جنيها، في حين تبلغ تكلفة خدمة VIP إكسبريس 515 جنيها، وتتيح استلام البطاقة خلال مدة سريعة قد تصل إلى 30 دقيقة بحسب المركز.

أما الفئة الفورية فتبلغ رسومها 800 جنيه، وتتيح الحصول على بطاقة الرقم القومي فورا من خلال السيارة النموذجية المخصصة لتقديم الخدمة.

وبذلك تتعدد البدائل المتاحة أمام المواطنين الراغبين في استخراج البطاقة بسرعة، وفقا للرسوم التي يمكنهم تحملها والمدة التي يحتاجون خلالها إلى استلام المستند الرسمي.

كم تبلغ رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد خلال 24 ساعة؟

توفر مكاتب الأحوال المدنية خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي باستخدام الاستمارة الخاصة، التي تبلغ تكلفتها 175 جنيها، وتتيح للمواطن استلام البطاقة خلال 24 ساعة.

وتناسب هذه الخدمة المواطنين الذين يحتاجون إلى الحصول على بطاقة الرقم القومي في وقت قصير، دون الانتظار للمدة المقررة للاستمارتيْن العادية والعاجلة.

وتأتي هذه الفئة ضمن مجموعة من الاختيارات التي تختلف في تكلفتها وسرعة تنفيذها، إذ يمكن للمواطن المقارنة بين الاستمارات المتاحة واختيار الخدمة التي تتناسب مع احتياجاته.

كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد خلال 30 دقيقة؟

تتيح بعض المراكز النموذجية للأحوال المدنية خدمات مميزة لاستخراج بطاقة الرقم القومي خلال وقت أقصر مقارنة بالاستمارات التقليدية، ومن بينها فئة VIP إكسبريس التي تبلغ رسومها 515 جنيها.

وتسمح هذه الخدمة باستلام البطاقة خلال مدة سريعة قد تصل إلى 30 دقيقة، وفقا للمركز الذي يقدم الخدمة، وهو ما يجعلها من الخيارات المتاحة أمام المواطنين الذين يرغبون في إنهاء إجراءات استخراج البطاقة في وقت محدود.

كما تتوافر الفئة الفورية التي تصل رسومها إلى 800 جنيه، وتتيح الحصول على بطاقة الرقم القومي فورا من خلال السيارة النموذجية المخصصة لتقديم الخدمة.

ما خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد أونلاين من المنزل؟

يمكن للمواطنين تقديم طلب استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد إلكترونيا من المنزل، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو منصة مصر الرقمية، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات المحددة لإتمام الطلب.

وتتمثل خطوات استخراج البطاقة إلكترونيا في الآتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أو منصة مصر الرقمية من خلال الموقع الإلكتروني المعني بالخدمة.

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب سابق.

اختيار قسم خدمات الأحوال المدنية من قائمة الخدمات المتاحة.

تحديد خدمة إصدار بطاقة الرقم القومي واختيار بدل فاقد.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة والتأكد من صحتها.

تحديد عنوان استلام بطاقة الرقم القومي.

سداد الرسوم المقررة واستكمال تقديم الطلب.

وتتيح هذه الطريقة بدء إجراءات استخراج البطاقة دون الحاجة إلى التوجه شخصيا إلى مكاتب الأحوال المدنية لتقديم الطلب، مع ضرورة استكمال البيانات المطلوبة وتحديد عنوان الاستلام وسداد الرسوم المقررة للخدمة المختارة.

ما أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي من المولات في مصر؟

توجد خدمات الأحوال المدنية في عدد من المراكز التجارية والمولات، بما يوفر للمواطنين خيارات إضافية للحصول على الخدمات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، بدلا من الاعتماد على مكاتب السجل المدني التقليدية فقط.

وتشمل أبرز المراكز التجارية التي توجد بها خدمات الأحوال المدنية الأماكن الآتية:

سيتي ستارز.

سيتي سنتر ألماظة.

كارفور المعادي.

مكسيم مول بالتجمع الخامس.

مول العرب.

مول مصر.

سيتي سنتر الإسكندرية.

وتوفر هذه المراكز التجارية مواقع إضافية يمكن للمواطنين التوجه إليها للاستفادة من خدمات الأحوال المدنية، مع إمكانية اختيار الخدمة المناسبة وفقا لنوع الاستمارة والرسوم والمدة المحددة للاستلام.

ما أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2026 ومدة استلامها؟

تختلف أسعار استمارات استخراج بطاقة الرقم القومي خلال عام 2026 وفقا لفئة الخدمة وسرعة الحصول على البطاقة، حيث تتدرج الرسوم من الاستمارة العادية إلى الخدمات المميزة والفورية.

وجاءت أسعار الاستمارات ومدة الاستلام وفقا للبيانات الواردة على النحو الآتي:

الاستمارة العادية: تبلغ تكلفتها 50 جنيها، وتصل مدة استلام البطاقة إلى 15 يوما.

الاستمارة العاجلة: تبلغ تكلفتها 125 جنيها، وتتيح استلام البطاقة خلال 3 أيام.

الاستمارة الخاصة: تبلغ تكلفتها 175 جنيها، وتتيح استلام البطاقة خلال 24 ساعة.

فئة VIP إكسبريس: تبلغ تكلفتها 515 جنيها، وتوفر خدمة الاستلام السريع خلال مدة قد تصل إلى 30 دقيقة بحسب المركز.

الفئة الفورية: تبلغ تكلفتها 800 جنيه، وتتيح استلام البطاقة فورا من السيارة النموذجية.

وتوضح هذه الأسعار وجود اختلاف في تكلفة استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد وفقا لسرعة تنفيذ الطلب، إذ ترتفع الرسوم مع اختيار الخدمات التي توفر استلام البطاقة خلال فترات زمنية أقصر.

ما الفرق بين الاستمارة العادية والعاجلة والخاصة لاستخراج البطاقة؟

يتمثل الاختلاف الأساسي بين استمارات استخراج بطاقة الرقم القومي في قيمة الرسوم والمدة المحددة لاستلام البطاقة، حيث تبلغ تكلفة الاستمارة العادية 50 جنيها ومدة استلامها 15 يوما، بينما تصل تكلفة الاستمارة العاجلة إلى 125 جنيها مع استلام البطاقة خلال 3 أيام.

أما الاستمارة الخاصة فتبلغ رسومها 175 جنيها، وتتيح استلام البطاقة خلال 24 ساعة، في حين توفر فئة VIP إكسبريس خدمة أسرع بتكلفة 515 جنيها، مع إمكانية الاستلام خلال مدة قد تصل إلى 30 دقيقة بحسب المركز.

وتأتي الفئة الفورية باعتبارها أعلى الفئات من حيث الرسوم، إذ تبلغ تكلفتها 800 جنيه، وتتيح الحصول على البطاقة فورا من خلال السيارة النموذجية المخصصة لتقديم الخدمة.

كيف تختار الطريقة المناسبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد؟

يعتمد اختيار طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد على المدة التي يحتاج المواطن خلالها إلى استلام البطاقة، إلى جانب الرسوم المقررة لكل فئة، فالأشخاص الذين لا يحتاجون إلى البطاقة بصورة عاجلة يمكنهم اختيار الاستمارة العادية التي تبلغ تكلفتها 50 جنيها ومدة استلامها 15 يوما.

أما من يحتاجون إلى البطاقة خلال فترة أقصر، فيمكنهم اختيار الاستمارة العاجلة مقابل 125 جنيها واستلامها خلال 3 أيام، أو الاستمارة الخاصة مقابل 175 جنيها والحصول عليها خلال 24 ساعة.

وتتوفر أيضا خدمات VIP إكسبريس والفئة الفورية للراغبين في الحصول على البطاقة خلال وقت أسرع، برسوم تبلغ 515 جنيها و800 جنيه على الترتيب.

وتتيح تعدد طرق استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد أمام المواطنين فرصة اختيار وسيلة التقديم المناسبة، سواء إلكترونيا من المنزل أو من خلال مكاتب ومراكز الأحوال المدنية والمراكز التجارية التي تقدم هذه الخدمات.