أنهى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 على ارتفاع في جميع البنوك العاملة في مصر، وسط متابعة مستمرة لتحركات العملة الأمريكية، وتغيرات أسعار الشراء والبيع داخل القطاع المصرفي.

وسجل الدولار مستويات متقاربة في عدد من البنوك الكبرى، حيث بلغ سعره في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 54.37 جنيه للشراء و54.47 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي 54.38 جنيه للشراء و54.48 جنيه للبيع.



وتراوحت أسعار الدولار في البنوك التي شملها التحديث بين 54.36 و54.45 جنيه للشراء، وبين 54.47 و54.55 جنيه للبيع، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة بنهاية تعاملات الأحد.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري بنهاية تعاملات اليوم الأحد المستويات التالية:

54.36 جنيه للشراء.

54.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري:

54.37 جنيه للشراء.

54.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجلت العملة الأمريكية في بنك مصر المستويات نفسها المسجلة في البنك الأهلي المصري، وجاءت الأسعار كالتالي:

54.37 جنيه للشراء.

54.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى:

54.38 جنيه للشراء.

54.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية بنهاية تعاملات اليوم:

54.37 جنيه للشراء.

54.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة أعلى المستويات المعلنة ضمن البنوك المذكورة، وجاءت الأسعار كالتالي:

54.45 جنيه للشراء.

54.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وصل سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس إلى:

54.45 جنيه للشراء.

54.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد المستويات التالية:

54.37 جنيه للشراء.

54.47 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنوك

تكشف الأسعار المعلنة عن تقارب مستويات الدولار في عدد من البنوك، إذ سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية والمصرف المتحد السعر نفسه عند 54.37 جنيه للشراء و54.47 جنيه للبيع.

في المقابل، جاء البنك التجاري الدولي أعلى قليلًا عند 54.38 جنيه للشراء و54.48 جنيه للبيع، بينما سجل بنك البركة وبنك قناة السويس أعلى سعر بين البنوك المذكورة عند 54.45 جنيه للشراء و54.55 جنيه للبيع.

ويعكس هذا التفاوت اختلاف أسعار شراء وبيع الدولار من بنك إلى آخر، وهو ما يجعل متابعة التحديثات المصرفية أمرًا مهمًا للراغبين في إجراء معاملات تحويل العملات أو تدبير احتياجاتهم من النقد الأجنبي.