سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 استقر مستهل تعاملات الأسبوع الجاري .

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الأحد في البنوك العاملة في مصر، ضمن نشرته الخدمية.

وقدم بنك نكست أعلى سعر للبيع عند 53.95 جنيه 53.85 جنيه للشراء و53.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاحد

فيما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي 53.79 جنيه للشراء و53.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي نحو 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.