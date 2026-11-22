أفاد مراسل قناة الجزيرة، اليوم الأحد، بوقوع اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من البلدات والقرى بالضفة الغربية، شملت الاعتداء على السكان وإحراق مركبات وغرفة زراعية في محافظتي رام الله وسلفيت.

ونقل مراسل قناة «الجزيرة» أن مستوطنين اعتدوا على سكان بلدة كفر مالك، شمال شرقي رام الله، وأضرموا النيران في عدد من المركبات، في اعتداء استهدف ممتلكات الفلسطينيين بالبلدة.

وأضاف مراسل «الجزيرة» أن الاعتداءات امتدت إلى قرية دير أبو مشعل، شمال غربي رام الله، حيث هاجم مستوطنون فلسطينيين وأحرقوا مركبات تعود للسكان، ما ألحق أضرارًا بممتلكاتهم.

وفي محافظة سلفيت، أقدم مستوطنون على إحراق غرفة زراعية في قرية دير بلوط، الواقعة غرب المحافظة، في اعتداء جديد استهدف الممتلكات والمنشآت الزراعية الفلسطينية.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تشمل إحراق المنازل والمركبات، والاعتداء على السكان وممتلكاتهم، فضلًا عن استهداف الأراضي والمنشآت الزراعية.

وذكرت تقارير فلسطينية أن هجمات أخرى شهدتها قرى في محيط رام الله خلال الساعات الماضية، تخللتها عمليات إحراق لمركبات ومنازل وكتابة شعارات معادية للفلسطينيين.