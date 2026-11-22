نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: كامل الوزير أجرى جولتين خلال 48 ساعة لمتابعة السكة الحديد والاطمئنان على الركاب

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالجولات الميدانية التي أجراها الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بمحطات السكك الحديدية، والتي شملت محطة مصر برمسيس ومحطة طنطا ومحطة سيدي جابر بالإسكندرية، لمتابعة انتظام حركة القطارات والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أحمد موسى: كامل الوزير يتابع نظافة القطارات وانتظام التشغيل ويستمع لشكاوى الركاب

أكد الإعلامي أحمد موسى أهمية متابعة مستوى النظافة داخل القطارات والمحطات، إلى جانب انتظام مواعيد التشغيل ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، حرص على متابعة هذه الملفات خلال جولاته الميدانية.

هاني ميلاد يكشف مفاجأة بشأن أسعار الذهب الحالية.. ويؤكد: انخفاض الأسعار فرصة للشراء

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أبرز العوامل التي ساهمت في الضغط على أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة، إلى جانب تحركات بعض المضاربين وخروج شريحة منهم من السوق، ساهمت في زيادة التقلبات السعرية.

بداية من الغد.. الأرصاد: شبورة تصل لحد الضباب وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، المتبنئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث سجلت القيم درجات أعلى من معدلاتها الطبيعية.

جمال السادات: والدي دعا للسلام قبل حرب 73 بس محدش أخد كلامه بجدية

أكد المهندس جمال السادات، نجل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن والده كان يدعو إلى السلام قبل حرب عام 1973 بأكثر من مناسبة، لكن دعواته لم تؤخذ بجدية من الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أطراف أخرى، مشيرًا إلى أن هنري كيسنجر تحدث عن هذه الدعوات أيضًا.

هيثم المعايرجي: منتدى أسوان 2026 يعزز مكانة مصر

قال هيثم المعايرجي، نائب رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إن منتدى أسوان 2026 يمثل أهمية كبيرة في تعزيز مكانة مصر باعتبارها مركزا للقارة الإفريقية ومنصة لبحث القضايا والموضوعات المهمة التي تواجه دول القارة، مشيرا إلى أن المنتدى يتيح فرصة لمناقشة سبل تحقيق السلام والتنمية والاستقرار الاقتصادي.

وزير الخارجية: لا بديل عن تسوية قانونية ملزمة وإدارة مشتركة لسد النهضة

شدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي على ضرورة التوصل إلى تسوية قانونية ملزمة بشأن سد النهضة، تضمن إدارة حكيمة ومشتركة للسد خلال فترات الجفاف المستدام، مؤكدا أن حق إثيوبيا في التنمية لا ينتقص من حق مصر في الحياة.

متحدث الخارجية: مصر والسودان ترفضان الإجراءات الأحادية المُضرِّة بالأمن المائي لدولتي المصب

أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الأمن المائي يمثل قضية بالغة الأهمية والحساسية بالنسبة لمصر والسودان، مشيرًا إلى توافق مواقف البلدين بشأن رفض الإجراءات الأحادية التي من شأنها الإضرار بحقوق دولتي المصب في مياه الأنهار المشتركة.