شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت 21 نوفمبر، في المائدة المستديرة حول بناء السلام المستدام في منطقة البحيرات العظمى، وذلك ضمن أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، بمشاركة وزارية رفيعة المستوى، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والشركاء وممثلي المجتمع المدني.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي شدد على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة في المنطقة يقتضي معالجة جذور النزاع، وتعزيز الحوار، وإعادة بناء الثقة، والالتزام بالقانون الدولي، مبرزًا دور منتدى أسوان في جمع الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية لدعم جهود السلام.

واستعرض وزير الخارجية الجهود المصرية، لا سيما دور مركز القاهرة في بناء القدرات في مجالات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، داعيًا إلى توظيف ثروات منطقة البحيرات العظمى لتحقيق الازدهار المشترك، بما يدعم جهود بناء السلام.

وأكد استعداد مصر لمواصلة العمل مع جمهورية الكونغو الديمقراطية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق هذه الأهداف.