وجه الدكتور أشرف محرم، رئيس نادي الصيد، الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية، نيابة عن نفسه وعن زملائه بمجلس الإدارة الجديد، تقديرًا للصورة الحضارية التي ظهروا بها خلال انتخابات النادي.

كما وجه محرم الشكر إلى المهندس عبد الله غراب ومجلس إدارته على الفترة السابقة والجهود التي بذلوها، مشيدًا بجميع المرشحين في الانتخابات وظهورهم بشكل راقٍ يعكس قيمة ومكانة نادي الصيد.

وأكد رئيس نادي الصيد فتح باب المشاركة أمام الأعضاء من خلال لجان النادي المختلفة، إلى جانب استقبال المقترحات والأفكار والمشروعات التي يمكن أن تسهم في تطوير النادي، موضحًا أن أي عضو لديه اقتراح أو مشروع في أي مجال يمكنه التقدم به إلى المجلس الجديد.

وأضاف: «النادي لن يرتقي إلا بأعضائه المخلصين، ونعول على مشاركة جميع الأعضاء وأفكارهم في المرحلة المقبلة».

وأعلن محرم فتح باب التعليقات على الصفحة الرسمية للنادي لفترة مؤقتة، لحين الوصول إلى وسيلة تواصل أخرى أكثر تنظيمًا وانضباطًا، تتيح للأعضاء إيصال رسائلهم ومقترحاتهم إلى مجلس الإدارة بصورة مباشرة.