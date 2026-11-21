تابع الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، جهود التعامل مع الحريق الذي نشب بالمقلب الخاص بمدينة دمياط الجديدة، وذلك فور تلقي البلاغ، حيث وجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل الفوري مع الحريق.

وعلى الفور، جرى الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، مع توفير المعدات اللازمة للتعامل مع الحريق، والعمل على سرعة السيطرة عليه ومنع امتداد النيران إلى المناطق والمنشآت المجاورة.

وتابع المحافظ جهود قوات الحماية المدنية وأعمال الإطفاء، حيث نجحت القوات في السيطرة على الحريق وإخماده.

كان قد نشبت حريق داخل مقلب القمامه بمدينة دمياط الجديده دون معرفه اسباب الحريق وتجري النيابه العامه التحقيق في الواقعه