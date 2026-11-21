

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8587 طن تشمل : 3624 طن يوريا و 2458 طن ذرة و 314 طن معدات و 1025 طن سكر و 1166 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49647 طن تشمل : 10000 طن حديد و 600 طن مواسير و 2516 طن خردة و 3653 طن فول صويا و 28263 طن ذرة و 2790 طن فول و 1025 طن خشب زان و 800 طن زيت طعام .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 346 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1180 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 36 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 55699 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 3161 حركة .