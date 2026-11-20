في إطار جهود الدولة لدعم وتنمية الريف المصري، وحرص مديرية الطب البيطري بدمياط على تقديم الخدمات البيطرية والعلاجية، نُظمت ، قافلة بيطرية علاجية بالوحدة البيطرية بقرية كرم ورزوق بمركز فارسكور ، بالتعاون مع مستشفى بروك لعلاج الخيول، بهدف دعم المربين والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات البيطرية.

الإشراف والتنفيذ

جاءت القافلة تحت إشراف الدكتورة ولاء جعفر ، مدير إدارة الرعاية والعلاج بالمديرية، والدكتور احمد منصور إنعام ،مدير إدارة فارسكور البيطرية، وبمشاركة عدد من أطباء إدارة فارسكور البيطرية

حصاد أعمال القافلة بالأرقام

أسفرت أعمال القافلة عن تقديم الخدمات البيطرية والعلاجية التالية، مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية لـ ٢٣٥ رؤوس من الأبقار والجاموس، تجريع ومكافحة الطفيليات لـ ٨٤ رأسًا من الأغنام، توقيع الكشف الطبي والعلاج لـ ٨ حالات من الحيوانات الأليفة، فحص وعلاج ٦٥ حالة من الدواب، الكشف والعلاج لـ ٣٢٤٠ طائر

وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة ٣٩٢ حالة من الحيوانات، بالإضافة إلى الكشف والعلاج لـ ٣٢٤٠ طائر.

وتأتي هذه القافلة في إطار حرص مديرية الطب البيطري بدمياط على دعم المربين، وتيسير حصولهم على الخدمات البيطرية، وتعزيز الوعي الصحي، والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، من خلال التعاون مع الجهات المتخصصة.