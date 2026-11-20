تحدث راضي الجعايدي، نجم الكرة التونسية، عن شعبية النادي الأهلي ومكانته في كرة القدم المصرية والإفريقية، مؤكدًا أنه لا يشجع أي فريق في مصر، لكنه يدرك حجم الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها الفريق الأحمر خارج حدود البلاد.

راضي الجعايدي: لا أشجع أي نادٍ في مصر

وقال راضي الجعايدي، خلال تصريحاته ببرنامج «ستاد مصر مودرن»، إنه لا يشجع أي نادٍ في مصر، لكنه يعلم أن الأهلي هو الفريق الأكثر شهرة من الناحية الجماهيرية، حتى خارج مصر، بفضل تاريخه الكبير والبطولات التي حققها على مدار السنوات الماضية.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الإثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساءً على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين؛ في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة؛ بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادلين دون تلقي أي هزيمة.

بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تقليص الفارق مع بيراميدز على صدارة الدوري، فيما يطمح الفريق السماوي لمواصلة انتصاراته والحفاظ على العلامة الكاملة.