تواجه شركة «جنرال موتورز» الأمريكية دعوى قضائية جماعية جديدة في المحكمة الجزئية للمنطقة الشرقية في ولاية ميشيجان، تتهمها ببيع شاحنات البيك أب الثقيلة «شيفروليه سيلفرادو» و«جي إم سي سييرا» المزودة بمحرك ديزل «L5P Duramax» سعة 6.6 لتر مع وحدة مبرد زيت معيبة تتسبب في تلف المحرك بالكامل.

وتشمل القضية فئات «2500HD» و«3500HD» من الشاحنتين لموديلات الأعوام من 2024 إلى 2027، حيث يشير ملف الدعوى إلى أن مبرد الزيت المثبت في هذه الطرازات عاجز عن تحمل درجات الحرارة والاهتزازات وضغوط التشغيل المعتادة، ما يؤدي إلى تشققه وتسرب الزيت خارج المحرك أو اختلاطه بسائل التبريد.

تفاصيل العيب الميكانيكي وفواتير الإصلاح الباهظة في شاحنات جنرال موتورز

تستند الدعوى المرفوعة من أحد الملاك في ولاية أيداهو إلى تعرض شاحنته «شيفروليه سيلفرادو 2500HD» موديل 2024 لتلف مفاجئ في مبرد الزيت عند مسافة 16,453 ميلًا فقط.

وكشف الفحص الفني لدى الوكيل عن امتلاء دورة تبريد المحرك بالزيت وجفاف مقياس الزيت بالكامل مع وجود شظايا معدنية داخل المنظومة؛ مِمَّا أدى إلى توقف المحرك عن العمل ومطالبة المالك بدفع فاتورة إصلاح خارج الضمان بقيمة 41,319.79 دولارًا أمريكيًا.

اتهامات بإخفاء العيب ونقص قطع الغيار البديلة

يتهم المدعون «جنرال موتورز» بالعلم المسبق بهذا الخلل منذ أغسطس 2024 عبر نشرات الخدمة الداخلية الخاصة باحتمالية تلوث سائل التبريد، وتجنب إطلاق استدعاء رسمي لتفادي التكاليف الباهظة والأضرار التي قد تلحق بسمعة علاماتها التجارية.

كما تشير أوراق الدعوى إلى أن تكرار أعطال مبرد الزيت تسبب في نقص حاد بقطع الغيار البديلة لدى الوكلاء، فضلًا عن أن القطع البديلة التي يجري تركيبها تحمل التصميم المعيب نفسه، وهو ما يجعل الشاحنات عرضة لتكرار العطل وفقدان قيمتها السوقية.