أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات الجامعة، مشددًا على أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة يقتضي إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية مستقلة للأمين العام، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الثانية عشرة لمنتدى حوارات المتوسط بمدينة نابولي الإيطالية، والتي خصصت لعرض رؤيته بشأن التحولات الإقليمية ودور جامعة الدول العربية في تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الراهنة.

إقامة الدولة الفلسطينية

وأكد فهمي ضرورة احترام القانون الدولي وتطبيقه دون انتقائية، وصون سيادة الدول ووحدة أراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية، باعتبارها ركائز أساسية لتسوية الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وشدد الأمين العام على أهمية اضطلاع الدول العربية بمسؤولية أكبر في صياغة مستقبل المنطقة والترتيبات التي تمس أمنها ومصالح شعوبها، وتعزيز قدرتها على المبادرة والتأثير، بما يضمن حماية المصالح العربية المشتركة.

وأشار إلى أن تعزيز التنسيق العربي وإقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار والشركاء الدوليين، على أساس احترام السيادة وعدم التدخل والمصالح المتبادلة، يمثلان عنصرين أساسيين في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأوضح أن تطوير دور جامعة الدول العربية يتطلب تعزيز قدرتها على استشراف التطورات وتفعيل الدبلوماسية الوقائية وبناء التوافق بين الدول الأعضاء، ومتابعة تنفيذ القرارات وتحويل المواقف المشتركة إلى نتائج ملموسة.