تقدم نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة المغفور له بإذن الله، السفير عبد الرحمن الصلح، رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالجامعة، والذي وافته المنية مساء أمس، 19 نوفمبر الجاري، في بيروت، بعد مسيرة مشرفة من العمل الدبلوماسي، حافلة بالعطاء لخدمة لبنان والعمل العربي المشترك.

كما تقدم نبيل فهمي بخالص التعازي والمواساة للدولة اللبنانية في فقيد الدبلوماسية العربية وأحد أعلام الدبلوماسية اللبنانية، الذي كرّس مسيرته المهنية لخدمة وطنه والحفاظ على مصالحه، وكلّل جهوده بخدمة ممتدة للدفع بالعمل العربي المشترك، حيث ترأس بكل اقتدار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالجامعة، وقدّم إسهامات لافتة للارتقاء بدور المركز في تعزيز التعاون العربي المشترك في جميع مجالات عمله.

وإذ ينعى الأمين العام لجامعة الدول العربية قامة دبلوماسية رفيعة، وعَلَمًا من أعلام الدبلوماسية اللبنانية والعربية، عُرف بحنكته السياسية ورصانته ودماثة خلقه، وترك إرثًا مهنيًا وأثرًا إنسانيًا، يدعو الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.