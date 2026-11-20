وجهت الطالبة جنا إيهاب، الحاصلة على المركز الأول في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، الشكر إلى السيدة انتصار السيسي.

وقالت جنا إيهاب في منشور على فيس بوك: بكل الحب والامتنان أتقدم بخالص الشكر للسيدة الفاضلة انتصار السيسي على استقبالها الكريم واهتمامها وتقديرها الذي سيظل مصدر فخر واعتزاز لي.

وتابعت: كما أعتز بمحبة المصريين وأشكرهم على دعمهم وبأنهم اعتبروا نجاحى نجاحًا لهم وشاركونى فرحتى وكأن الإنجاز إنجازهم.. شكرًا لمصر وأهلها.

وعبرت الطالبة جنا إيهاب، عن سعادتها بتكريمها اليوم من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بعد حصولها على المركز الأول في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 2026.

تذكر لحظات التعب

وقالت جنا إيهاب لصدى البلد: “كنت مبسوطة جدا، وفرحت أول ما عرفت إني هقابلها، وطبعا افتكرت كل لحظة تعبت فيها”.

وتابعت: “أنا أدرس بالصف الثاني الثانوي الأزهري، وأنا من أبناء محافظة الفيوم، وأسكن في القاهرة، وبدأت حفظ القرآن من عمر الخامسة، وختمت الحفظ في سن الثانية عشرة من عمري”.

وأشارت إلى أنها اشتركت في مسابقة دبي؛ من خلال الإعلان الخاص بالمسابقة، ووالدها هو من أتم خطوات الاشتراك، وأجرت اختبارات المسابقة كلها بنظام الـ"أون لاين" ما عدا المرحلة الأخيرة، والتي عقدت في دبي بالإمارات.

ولفتت إلى أن الاختبار الأصعب كان على تطبيق زوم لأنها شعرت بصعوبة الاستعداد للاختبار، أما أصعب سؤال فكان في الآية الكريمة "وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا" وتمكنت من الإجابة عن جميع الأسئلة بتوفيق من الله.

وأوضحت أن مثلها الأعلى بالتأكيد هو سيدنا النبي محمد - صلى الله عليه وسلم- مقدمة الشكر لوالديها على تشجيعهما لها في المسيرة القرآنية.

وعبرت جنا إيهاب عن أمنيتها بالالتحاق بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، ورغبتها في إنشاء أكاديمية لتحفيظ القرآن أون لاين لجميع أنحاء العالم.

كما عبرت عن أمنيتها بلقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.