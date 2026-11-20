تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حرق شب داخل محطة وقود بشارع المعاهدة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية جراء انفجار سيارة نقل خلال تفريغ حمولتها من المواد البترولية.

ولم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح بين صفوف العاملين أو من فرق الإنقاذ سوى خمس حالات تعرضوا الاختناق أثناء السيطرة على الحريق وتم اسعارهم بمكان الحادث.

وتضمنت الحالات التي جرى التعامل معها:

إبراهيم محمد صديق، 40 عاما ، مقيم نوسا الغيط بمركز أجا، أمين شرطة بالحماية المدنية، مصاب باحمرار شديد بالوجه نتيجة التعرض لوهج النيران.

أحمد أيمن عزت، 27 عاما ، مقيم السنبلاوين، مصاب نتيجة السقوط على جسم صلب أثناء الهروب من النيران، مع اشتباه ما بعد الارتجاج.

سامح هلال محمد، 50 عاما ، مقيم العزب بالسنبلاوين، أمين شرطة بالحماية المدنية، مصاب باختناق، وتم إسعافه ورفض النقل للمستشفى.

حمدي عبد الحميد بكر، 45 عاما ، مقيم أجا، أمين شرطة بالحماية المدنية، مصاب باختناق، وتم إسعافه ورفض النقل وهاني محمد أبو الخير، 27 عاما مقيم السنبلاوين، عامل بمحطة وقود، مصاب باختناق، وتم نقله إلى مستشفى السنبلاوين.

وجرى التعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة، مع استمرار متابعة تداعيات الحريق.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إخماد النيران المشتعلة فيما تم اعمال التبريد حاليا واستخدام مواد رغوة لمنع اشتعال النيران بداخل المحطة مع فصل كافة المرافق.

وكان حريق كبير قد نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بمحطة وقود اسو للخدمات البترولية بمدينة السنبلاوين.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف الى موقع الحادث وجرى السيطرة عليه واخماده